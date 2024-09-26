美艷富婆出770萬「借精生子」要求「做到懷孕」 壯男被榨乾慘了

哪有這麼容易可以「不想努力了」！馬來西亞1名49歲華裔「打樁機」操作員，在網上看到1名「美女」自稱「新加坡富商妻子」開價100萬令吉（約770萬新台幣）重金「借精求子」，還指明借精人需要「做（性交）」到讓她懷孕為止。

他不虞有詐，基於單親扶養孩子需要金錢，加上「想著幫人」，於是應徵做「種馬」，詎料不但沒有與「富婆」發生性關係，反而被「榨乾」金錢，下場悽慘。

「富婆」重金「借精求子」

馬來西亞「中國報」報導，任職「打樁機」操作員、現年49歲的華裔李姓男子稱，本月初在社交媒體看到1則「借精求子」廣告，他點擊後收到自稱「陳惠茹」女子訊息，對方指自己34歲，嫁給新加坡富商居於新加坡，目前正尋找「借精人」，明言雙方需要發生性關係，「直到她懷孕為止」，事成會繳付100萬令吉（約770萬新台幣）酬勞。

李男表示，他起初只是「想著幫人」沒有要賺錢意思，但與陳女談話後，不知不覺迷上對方。他又說，雙方在WhatsApp互換照片後，女子聲稱他是合適「借精人」。

李男透露，陳女一開始要求他支付1,000令吉（約7,696新台幣）「誠意金」，以示誠意，隨後1名自稱是陳女代理律師與他接通話，要求簽20年保密條款，並要支付「誠意費」、「手續費」、「跨國交易稅」等各種費用，以拿到30萬令吉（約230萬新台幣）頭款，餘下70萬令吉（約540萬新台幣）則是與陳女「做」到有孩子為止，經醫院驗證懷孕後取得。

事主「沉船」被騙財

陳女亦透過錄音使出「甜言蜜語」攻勢，稱「我很擔心你」、「很想早點陪在你身邊」，讓李男「沉船」，為盡快與陳女見面，先後支付共2.4萬令吉（約18.5萬新台幣）款項，雙方一直沒有真正見過面，「我有和女子通話，但我要求對方視訊時，她卻以很忙為由拒絕，我由始至終沒見過對方的真正樣貌，連保密協議的簽署，也是線上上進行」。

直至對方要求再支付3萬令吉（約23萬新台幣）定金，李男才開始起疑，向馬華公共服務及投訴局主任拿督斯里張天賜尋求意見，才驚覺受騙。

富婆肖像及律師事務所名義全是假冒

李先生在張天賜陪同下召開記者會，希望警惕所有男子切勿墮入此類騙局，而張天賜指出，「富婆」使用的頭像以及律師事務所名義，「都是盜用和假冒的」。

馬華公共服務及投訴部法律顧問張朝盛提醒，律師不會在未提供費用清單前，要求客戶繳費，切勿上當。

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文章授權轉載自《香港01》