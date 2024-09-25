靠領補助養小孩 英國8寶媽無恥稱：錢拿來隆乳、買馬剛好

英國一名「8寶媽」生了8個孩子，卻不務正業，她不但沒有工作，僅靠領補助養孩子，還用補助的錢來整形、隆乳，甚至買馬當寵物，引來網友批評。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，42歲的布坎（Marie Buchan）擁有8個孩子，她被媒體稱為「英國福利女王」，但卻不以為恥。

布坎沒有工作，她說自己成年後，大部分的時間都靠社會福利的補助生活。近期她更表示，自己光是領納稅人的錢，就領了約50萬英鎊（約1975萬台幣）。這些錢不但能讓她養大8個孩子，還能買各種奢侈品，甚至整形。

布坎在2018年花了1500英鎊（約6萬台幣）到土耳其隆乳，讓自己從34A升級到34D，但這樣她還不滿意，隔年她又動了整形手術，改造私密處的外觀。

I'm Britain's 'welfare Queen' - here is what I spend the cash on https://t.co/cCnQ4uCPxV via @MailOnline she has been on TV in a show she has 8 kids no man in sight but he must appear to make more kids for Tax Payer to feed 🤬🤬🤬Boob job courtesy of TAX payer 🤬🤬🤬 — Myrddin & Me (@me_myrddin) 2024年9月25日

不僅如此，布坎還用補助買了一匹馬，只是馬匹保養的費用太高，最後她只好把馬送走。布坎說，自己當時花了600英鎊（約24000元台幣）買下這匹馬，每個月還得再付100英鎊（約4000台幣）的馬場費用。她坦承買馬是個錯誤，非常後悔當時為了炫耀花這筆錢。

雖然布坎宣稱整形的錢是自己去跳蚤市場賣東西籌來的，但外界依然質疑她沒有好好利用補助費，而是濫用納稅人的愛心。網友批評，布坎住在政府分配的住宅，靠補助金還生那麼多孩子，是非常不負責任的行為，更不用說她還屢屢整形炫富，更是讓人觀感不佳。