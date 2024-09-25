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影／巴西嚴重車禍釀3死 網紅竟在採訪現場跳舞搶鏡頭
巴西日前發生一起致命車禍，造成三人死亡、六人受傷，不過引發譁然的是，記者到現場採訪時，當地一名網紅竟然在鏡頭前扭腰擺臀跳舞，甚至做出不雅姿勢，引發民眾批評。
據《太陽報》（The Sun）報導，這起事故發生於9月21日，地點為巴西南部城市庫里奇巴（Curitiba）。當天載著科里蒂巴鱷魚隊（Coritiba Crocodiles）的巴士準備前往里約熱內盧參加美式足球冠軍賽，沒想到在途中發生嚴重車禍。
悲劇發生後，不少電視台及記者到現場進行轉播報導，沒想到一名網紅竟趁機搶鏡頭，在記者後面做出各種滑稽的動作和表情。
這名網紅是29歲的MC Livinho，他一開始先是從遠處跑來對著鏡頭揮手，接著在記者旁邊做出搞笑的表情，還跳起TikTok上流行的舞步。即使一旁的工作人員試圖制止他，但MC Livinho仍不聽勸告，繼續這場尷尬的「表演」，最後更做出不雅動作，伸出舌頭並將雙手交叉放在胯下。
據當地媒體報導，意外造成三名乘客死亡，其中包含年僅20歲的球員巴羅斯（Lucas Barros）。意外發生後，球隊也發表聲明表達沉痛心情，希望球迷能為球隊及球員家人禱告祝福。
由於採訪影片是新聞直播，這段影片很快就在社群媒體上瘋傳。MC Livinho立刻點燃公眾怒火，有許多網友批評MC Livinho的行為不僅不尊重亡者和傷者，也非常的冷血。目前，當局已展開調查，要查明事故發生原因，意外中受傷的球員則被送往醫院治療。
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