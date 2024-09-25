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影／巴西嚴重車禍釀3死 網紅竟在採訪現場跳舞搶鏡頭

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西一起車禍現場造成3人死亡，網紅卻還在現場跳舞引發眾怒，照片為示意圖。圖片來源／ingimage
巴西一起車禍現場造成3人死亡，網紅卻還在現場跳舞引發眾怒，照片為示意圖。圖片來源／ingimage

巴西日前發生一起致命車禍，造成三人死亡、六人受傷，不過引發譁然的是，記者到現場採訪時，當地一名網紅竟然在鏡頭前扭腰擺臀跳舞，甚至做出不雅姿勢，引發民眾批評。

據《太陽報》（The Sun）報導，這起事故發生於9月21日，地點為巴西南部城市庫里奇巴（Curitiba）。當天載著科里蒂巴鱷魚隊（Coritiba Crocodiles）的巴士準備前往里約熱內盧參加美式足球冠軍賽，沒想到在途中發生嚴重車禍。

悲劇發生後，不少電視台及記者到現場進行轉播報導，沒想到一名網紅竟趁機搶鏡頭，在記者後面做出各種滑稽的動作和表情。

@dailymail

A singer and social media influencer is facing widespread backlash after he was filmed dancing behind a television reporter at the scene of a deadly bus crash in Brazil. MC Livinho, a popular funk artist with over 13 million Instagram followers, interrupted the live news broadcast as journalist Isabela Campos reported on the horrific smash, which left three people dead. Despite people behind the camera clearly motioning for him to stop, Livinho continued to dance behind the reporter, seemingly with no regard for the tragedy that had unfolded. 🎥 Newsflash #news #brazil #influencer #socialmedia #controversy

♬ original sound - Daily Mail

這名網紅是29歲的MC Livinho，他一開始先是從遠處跑來對著鏡頭揮手，接著在記者旁邊做出搞笑的表情，還跳起TikTok上流行的舞步。即使一旁的工作人員試圖制止他，但MC Livinho仍不聽勸告，繼續這場尷尬的「表演」，最後更做出不雅動作，伸出舌頭並將雙手交叉放在胯下。

據當地媒體報導，意外造成三名乘客死亡，其中包含年僅20歲的球員巴羅斯（Lucas Barros）。意外發生後，球隊也發表聲明表達沉痛心情，希望球迷能為球隊及球員家人禱告祝福。

由於採訪影片是新聞直播，這段影片很快就在社群媒體上瘋傳。MC Livinho立刻點燃公眾怒火，有許多網友批評MC Livinho的行為不僅不尊重亡者和傷者，也非常的冷血。目前，當局已展開調查，要查明事故發生原因，意外中受傷的球員則被送往醫院治療。

巴西 網紅 車禍

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