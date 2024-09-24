女神轉世？印度女嬰天生「14根手指、12根腳趾」 一票村民湧醫院朝聖

印度一名初生女嬰，被發現擁有14根手指和12根腳趾，由於家裡附近正好供奉多羅加爾女神（Dholagarh Devi），且廟宇中有一尊多臂女神雕像，當地民眾和女嬰父母對此都相當興奮，認為女嬰是女神轉世。

英國《每日星報》9月21日報導，這名女嬰在印度北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）的珀勒德布爾（Bharatpur）出生，每隻手有7根手指，每隻腳則有6根腳趾。為女嬰接生的醫師表示：「擁有26根手指腳趾並無任何危害，這是一種基因異常，這個女嬰非常健康。」

女嬰的家人對這個異常狀況感到欣喜若狂，她的叔叔向媒體透露：「我妹妹生了一個擁有26根手指腳趾的女兒，我們認為她是女神化身，非常高興。」

女嬰的狀況是名為「多指症」（polydactyly）的遺傳疾病，根據Great Ormond Street Hospital醫院的說法，多指症相當常見，尤其在某些族群中更為普遍。如果父母患病，有50%機率遺傳給後代。女嬰家人尚未透露是否計劃為她進行手術。

據報導，當這個女嬰的消息傳開後，當地民眾紛紛湧去醫院，只為一睹這位「多指、趾女神」的風采。

A baby born with 26 fingers and toes in India is being hailed as “reincarnation of Hindu goddess” pic.twitter.com/F717W0tkcE — Daily Loud (@DailyLoud) 2023年9月19日

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文章授權轉載自《香港01》