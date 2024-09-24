快訊

超思蛋案遭質疑「慢辦」今出手 承辦檢察官與京華城案同一人

淹水夜在內湖豪宅睡覺？謝國樑公布返家、出門畫面駁斥

女神轉世？印度女嬰天生「14根手指、12根腳趾」 一票村民湧醫院朝聖

香港01／ 撰文／王海
印度一名初生女嬰，被發現擁有14根手指和12根腳趾，當地民眾和女嬰父母對此都相當興奮，認為女嬰是多臂女神轉世。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
印度一名初生女嬰，被發現擁有14根手指和12根腳趾，當地民眾和女嬰父母對此都相當興奮，認為女嬰是多臂女神轉世。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

印度一名初生女嬰，被發現擁有14根手指和12根腳趾，由於家裡附近正好供奉多羅加爾女神（Dholagarh Devi），且廟宇中有一尊多臂女神雕像，當地民眾和女嬰父母對此都相當興奮，認為女嬰是女神轉世。

英國《每日星報》9月21日報導，這名女嬰在印度北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）的珀勒德布爾（Bharatpur）出生，每隻手有7根手指，每隻腳則有6根腳趾。為女嬰接生的醫師表示：「擁有26根手指腳趾並無任何危害，這是一種基因異常，這個女嬰非常健康。」

女嬰的家人對這個異常狀況感到欣喜若狂，她的叔叔向媒體透露：「我妹妹生了一個擁有26根手指腳趾的女兒，我們認為她是女神化身，非常高興。」

女嬰的狀況是名為「多指症」（polydactyly）的遺傳疾病，根據Great Ormond Street Hospital醫院的說法，多指症相當常見，尤其在某些族群中更為普遍。如果父母患病，有50%機率遺傳給後代。女嬰家人尚未透露是否計劃為她進行手術。

據報導，當這個女嬰的消息傳開後，當地民眾紛紛湧去醫院，只為一睹這位「多指、趾女神」的風采。

延伸閱讀：

早產女嬰25周出世！體重650克僅成人手掌大 受觸碰也即心率下降

屯門9個月大女嬰疑受虐昏迷 親人PICU守候聲淚俱下：BB係無辜

文章授權轉載自《香港01》

印度 基因 父母

延伸閱讀

薪水差2倍…男友自願婚後當家庭主夫！她傻眼：同居沒一件家務做好

太荒唐！雷包男遊日誤拿正妹行李箱竟稱「有趣」 還辦抽獎宣傳產品

二次受騙！女子遇詐騙網搜「如何追回騙款」再墮騙局 網友：難怪

高空極限攝影奪命意外！降傘打不開…攝影師墮下重摔亡 警查原因

相關新聞

女神轉世？印度女嬰天生「14根手指、12根腳趾」 一票村民湧醫院朝聖

印度一名初生女嬰，被發現擁有14根手指和12根腳趾，由於家裡附近正好供奉多羅加爾女神（Dholagarh Devi），且廟宇中有...

荒淫上流生活？倫敦高級飯店隱密的性經濟服務

高檔飯店就是咬著這點，要價不菲也心安理得：「這就是何以住客不介意付一晚一萬鎊，這錢也算是一種封口費，他們知道錢付下去，那麼不論是老闆還是老婆打電話來，」飯店都不會拆穿他們，「誰沒有沾到點邊？」夜班經理聳了聳肩。

孕婦訂度假屋見極陰森「給700萬都不住」 隔壁遺留1物更嚇人

這樣的房子竟敢出租給旅客當度假屋？馬來西亞1名孕婦和家人前往雪州度假，沒料到開開心心去旅行竟然變成一場噩夢！

離散70年還能找到！男童6歲被神秘女拐走 外甥女幫忙奇蹟團圓

紐約郵報報導，現年79歲的美國人阿比諾（Luis Armando Albino），1951年、年僅6歲時，在加州奧克蘭一...

果汁混尿液出售！印度果汁店老闆被揭發「加料」 民眾憤怒圍毆報警

黑心商人罔顧食物衛生已足以令人氣憤，然而，近日印度有民眾就發現有果汁店老闆在果汁內「加料」！當地1名果汁店老闆在店內往果汁倒入尿液時，被顧客發現。消息傳出後，憤怒的民眾圍毆老闆及他的少年助手，隨後再報警揭發老闆惡行。警方已立案調查此事，並在果汁店內搜獲裝有1公升人體尿液的膠樽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。