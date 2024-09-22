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果汁混尿液出售！印度果汁店老闆被揭發「加料」 民眾憤怒圍毆報警
黑心商人罔顧食物衛生已足以令人氣憤，然而，近日印度有民眾就發現有果汁店老闆在果汁內「加料」！當地1名果汁店老闆在店內往果汁倒入尿液時，被顧客發現。消息傳出後，憤怒的民眾圍毆老闆及他的少年助手，隨後再報警揭發老闆惡行。警方已立案調查此事，並在果汁店內搜獲裝有1公升人體尿液的膠樽。
綜合印度媒體報導，事發於9月13日，印度北方邦加濟阿巴德（Ghaziabad）洛尼（Loni）邊境地區，某果汁店老闆阿米爾（Aamir Khan）將尿液滲入果汁出售，被民眾發現後圍毆。
據了解，有顧客喝完果汁後，感覺味道有點古怪，於是觀察阿米爾製作果汁過程，竟發現阿米爾將裝在樽內的1種「淡黃色液體」混入果汁中，而該液體赫然就是尿液。旋即，附近的民眾也得知了阿米爾將尿液混合果汁出售的事，憤怒的民眾將阿米爾及助手圍堵在店內，並對他們拳打腳踢。
民眾圍毆後報警投訴
其間，不少人用手機記錄下當時畫面。從網上流傳影片可見，有民眾衝入果汁店內，對老闆阿米爾及他店內1名少年助手拳腳相向。民眾發泄完憤怒後通報警方，投訴有人將尿液混入果汁出售。
警方接報到場後，將阿米爾及其未成年的助手從民眾憤恨的拳頭下救出，隨後將他們帶回警局。接下來的調查中，警方在店內發現1個1公升裝滿人類尿液的膠樽。審問時，阿米爾未能對店內存放尿液的情況提供合理解釋。
警方正調查背後動機
目前，阿米爾及他的助手被警方拘留，該裝有尿液的膠樽也被送往化驗。高級警官維爾馬（Bhaskar Verma）表示，警方正調查阿米爾惡劣行為背後原因。
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文章授權轉載自《香港01》
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