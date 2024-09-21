驚悚畫面曝！32歲男跳舞「被雷擊」倒下 回憶瞬間：像在地獄燃燒
太嚇人！一名32歲的俄羅斯遊客，他前往喬治亞遊玩，在度假勝地巴統（Batumi）的碼頭上和朋友一起歡樂跳舞時，瞬間一道巨雷落在他身上，他當場倒地無法動彈，「彷彿在地獄中燃燒」，沒想到最後幸運倖存，連醫生都直呼不可思議。
根據外媒「鏡報」報導，這名32歲的遊客斯米爾諾夫（Pavel Smirnov）和他的朋友一起到喬治亞度假，他們到了巴統的一處碼頭，兩人開始錄起跳舞影片，結果一個瞬間，一道雷擊直接打在他身上，他表示當下先是看到「一道光」，接著一切都在燃燒，「就好像你在地獄一樣」。
斯米爾諾夫表示當下呼吸困難，四肢都無法運作，「我以為我會窒息或是被燒死，感覺內臟和身體都著火了，而且全身都在疼痛」。斯米爾諾夫的朋友也趕緊撲滅他身上的火，迅速叫了救護車送醫。
斯米爾諾夫穿著的運動鞋幾乎被燒成碎片，內褲也被燒焦。送醫後，醫生表示，儘管斯米爾諾夫被閃電擊中，但傷勢並不嚴重，預計幾天後就可以回家。醫生也說，他沒有死亡或是受到更嚴重的傷害，簡直就是「奇蹟」。
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