快訊

史上最大！傳美國即將提供181億元對台軍援 正待拜登簽字

湖南財政女廳長遇害！長沙警方深夜通報：與劫匪搏鬥同時墜樓

地鐵車廂直擊不雅畫面…「熱褲女」疑伸手摸下體 旁邊乘客嚇呆

聽新聞
0:00 / 0:00

駭人畫面曝！15公斤巨蟒壓爛天花板跌入客廳亂竄 3軍人合力才成功抓捕

香港01／ 撰文：喬納森
馬來西亞有住宅，發現遭重15公斤的巨大蟒蛇擅闖，巨蟒在家中亂竄一輪後，終進入浴室。原PO父親立刻關上門，把巨蟒困在浴室內。（影片截圖）
馬來西亞有住宅，發現遭重15公斤的巨大蟒蛇擅闖，巨蟒在家中亂竄一輪後，終進入浴室。原PO父親立刻關上門，把巨蟒困在浴室內。（影片截圖）

家中來了不速之客！馬來西亞早前有住宅，發現有條重15公斤的巨大蟒擅闖民宅，牠先爬到住宅的閣樓位置，卻因太重壓爛天花板而從閣樓墜下，直跌入客廳，嚇到屋主等人失控大叫。而巨蟒更在家中亂竄，最後被屋主關在浴室。當地民防部接報到場援救，最後成功將巨蟒抓住，放回野外，屋主才可鬆一口氣，屋主拍下駭人過程，影片在網上瘋傳。

影片震驚網友，表示難以想像被如此巨蟒入侵的恐懼，紛紛留言「之前有一條小響尾蛇闖入我家，我到現在還有陰影」、「感覺今晚會做與蟒蛇有關的噩夢」。

綜合外媒報導，住在馬來西亞森美蘭（Negeri Sembilan）的女網友，在社交平台分享「不速之客」到訪的影片而被瘋傳。她指影片是由其父親拍攝，因早前家中突然被巨蟒入侵，讓她感到十分擔憂。

影片可見約15公斤重的網紋蟒，進入樓主家中閣樓時，因太重壓爛天花板，直墜入客廳。當時家中3人看到巨蟒從天而降，嚇得不知所措及大叫。巨蟒在家中亂竄一輪後，終進入浴室。原PO父親立刻關上門，把巨蟒困在浴室內。

15公斤重網紋蟒，進入原PO家中閣樓時，因太重壓爛天花板，直墜入客廳。（影片截圖）
15公斤重網紋蟒，進入原PO家中閣樓時，因太重壓爛天花板，直墜入客廳。（影片截圖）

防衛軍要3人才捉到巨蟒

當地民間防衛軍接報後派人到場捉蛇，防衛軍中校拉希姆（Mohamad Ghazali Abd Rahim）表示，打開浴室門看到巨蟒盤踞在浴室牆壁的圓形鏡子上，他要合3人之力才可捉得住蟒蛇，並將牠驅出屋外放回野外。

影片引來不少網友感到驚慄，難以想像被如此巨蟒入侵的恐懼，「之前有一條小響尾蛇闖入我家，我到現在還有陰影」、「感覺今晚會做與蟒蛇有關的噩夢」、「我家的閣樓有老鼠，可能也會吸引蟒蛇闖入，太可怕了」。

民間防衛軍接報後派人到場捉蛇。（影片截圖）
民間防衛軍接報後派人到場捉蛇。（影片截圖）

延伸閱讀：

活蛇當玩具！1歲男童抓蛇放入口活活咬死 急送院結果嚇呆全村人

蛋蛋悲歌！泰男如廁被蟒蛇咬陰囊 扯頭救蛋血濺滿地 片段極震撼

文章授權轉載自《香港01》

巨蟒 馬來西亞

延伸閱讀

16呎巨蟒纏身 泰婦自家廚房遇襲2小時後獲救

影／泰國婦人在家遭4公尺巨蟒纏身 搏鬥2小時才獲救逃死劫

雨炸彰化！83歲老翁疑跌入排水溝被洪水沖失蹤 漏夜搜尋中

很多人不知…飯店毛巾用完放哪？房務員曝「正解」：幫助超大

相關新聞

駭人畫面曝！15公斤巨蟒壓爛天花板跌入客廳亂竄 3軍人合力才成功抓捕

家中來了不速之客！馬來西亞早前有住宅，發現有條重15公斤的巨大蟒蛇擅闖民宅，牠先爬到住宅的閣樓位置，卻因太重壓爛天花板而從閣樓墜下，直跌入客廳，嚇到屋主等人失控大叫...

人類意識並非來自地球？ 專家推超維度說法引爭議

美國內華達大學拉斯維加斯分校的物理學教授提出一項新理論，他認為人類的意識存在於我們不能感知的其他維度之中，而非大腦活動的結果，引發爭議。

男友愛偷吃 女子乾脆找來「複製人」一起三人行

美國一對情侶交往五年，但男友卻始終不太專情。女子發現後不但沒有提出分手，反而找到另一個外型跟自己激似的女子加入關係，從此展開一段奇妙的三角戀。

16呎巨蟒纏身 泰婦自家廚房遇襲2小時後獲救

美聯社19日報導，曼谷郊外64歲婦女阿榮蕊(Arom Arunroj)17日傍晚煮飯時，遭巨蟒纏繞身體兩小時，幸虧鄰居行...

體重達200磅黑熊攻擊父親 12歲男孩開槍將其擊斃

近日在威斯康辛州，一名12歲男孩開槍擊斃了正在攻擊他父親的一頭200磅黑熊。

為了喝星冰樂 俄亥俄八歲女孩獨自開車近17哩

俄亥俄州貝德福德市(Bedford)一名八歲女孩日前在大清早悄悄爬進母親的車子，並獨自一人一路開了將近17哩，到鄰近的零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。