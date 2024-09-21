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駭人畫面曝！15公斤巨蟒壓爛天花板跌入客廳亂竄 3軍人合力才成功抓捕
家中來了不速之客！馬來西亞早前有住宅，發現有條重15公斤的巨大蟒蛇擅闖民宅，牠先爬到住宅的閣樓位置，卻因太重壓爛天花板而從閣樓墜下，直跌入客廳，嚇到屋主等人失控大叫。而巨蟒更在家中亂竄，最後被屋主關在浴室。當地民防部接報到場援救，最後成功將巨蟒抓住，放回野外，屋主才可鬆一口氣，屋主拍下駭人過程，影片在網上瘋傳。
影片震驚網友，表示難以想像被如此巨蟒入侵的恐懼，紛紛留言「之前有一條小響尾蛇闖入我家，我到現在還有陰影」、「感覺今晚會做與蟒蛇有關的噩夢」。
綜合外媒報導，住在馬來西亞森美蘭（Negeri Sembilan）的女網友，在社交平台分享「不速之客」到訪的影片而被瘋傳。她指影片是由其父親拍攝，因早前家中突然被巨蟒入侵，讓她感到十分擔憂。
影片可見約15公斤重的網紋蟒，進入樓主家中閣樓時，因太重壓爛天花板，直墜入客廳。當時家中3人看到巨蟒從天而降，嚇得不知所措及大叫。巨蟒在家中亂竄一輪後，終進入浴室。原PO父親立刻關上門，把巨蟒困在浴室內。
防衛軍要3人才捉到巨蟒
當地民間防衛軍接報後派人到場捉蛇，防衛軍中校拉希姆（Mohamad Ghazali Abd Rahim）表示，打開浴室門看到巨蟒盤踞在浴室牆壁的圓形鏡子上，他要合3人之力才可捉得住蟒蛇，並將牠驅出屋外放回野外。
影片引來不少網友感到驚慄，難以想像被如此巨蟒入侵的恐懼，「之前有一條小響尾蛇闖入我家，我到現在還有陰影」、「感覺今晚會做與蟒蛇有關的噩夢」、「我家的閣樓有老鼠，可能也會吸引蟒蛇闖入，太可怕了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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