人類意識並非來自地球？ 專家推超維度說法引爭議

美國內華達大學拉斯維加斯分校的物理學教授提出一項新理論，他認為人類的意識存在於我們不能感知的其他維度之中，而非大腦活動的結果，引發爭議。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，內華達大學拉斯維加斯分校的物理學教授普拉維卡（Michael Pravica）近期提出一項新理論。他認為每當人類創作、進行科學探索、哲學思辨或做夢時，意識就會和看不見的隱藏維度連結。正因為該維度是隱匿、看不見的，才會好幾個世紀以來都沒有人能了解意識運作的現象。

普拉維卡的這項假說是基於宇宙間有一個「超維度」的概念。相信「超維度」假說的人認為，宇宙比我們所感知到的四個維度（長、寬、高和時間）還要廣闊，應該是由更多維度組成。

他認為在意識高度運轉的時候，我們的意識就可能超越物理維度，進入更高的層次，從而接收到大量靈感。譬如說做夢有不同的夢境、有創造性、智慧思維時，就可能會超越現在所知的四維時空。

普拉維卡認為，每一個維度的生物受其維度限制，因此無法感知到更高的維度。他的理論極具爭議性，有科學家批評這樣的理論根本沒有科學根據，而是「科幻小說」的想像。

即便如此，普拉維卡仍相信，隨著科技進步，未來的技術有可能能讓後代探索未知維度。因此在這之前他仍會致力於相關研究，以為未來人類意識研究盡一份心力。