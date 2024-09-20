男友愛偷吃 女子乾脆找來「複製人」一起三人行

美國一對情侶交往五年，但男友卻始終不太專情。女子發現後不但沒有提出分手，反而找到另一個外型跟自己激似的女子加入關係，從此展開一段奇妙的三角戀。

據《太陽報》（The Sun）報導，40歲的特米娜（Tehmeena）和男友BQ交往五年。兩人在大約一年前決定調整為開放式關係，嘗試多角戀，為的是想讓BQ改掉偷吃的習慣。

特米娜說，她發現BQ常會在臉書上加很多女性好友，所以他們才決定乾脆再找一個人加入這段關係。後來兩人在社群媒體上遇到來自澳洲的凱拉（Kyrah），三人一拍即合，隨即展開多角戀。

特米娜表示，她第一次跟凱拉聊天後，就知道凱拉是他們要找的人，為了歡迎凱拉，他們還特地將凱拉接來美國，展開三人生活。特米娜還說，在選擇對象時，自己其實故意找了跟自己外貌相似的女生，因為她知道這類的女生是BQ的「菜」。

凱拉也笑說每次與特米娜一起出門，都會有人問她們是不是姐妹，甚至還有人以為她們是雙胞胎。兩個人感情非常好，不只常穿一樣的姊妹裝，還常常一起梳妝打扮。

My man cheated so I found us a girlfriend that’s my doppelganger to keep him satisfied -trolls say we’ve brainwashed her #Relationshipadvicehttps://t.co/o6Jrbgdzw5 — Dark Magician (@GrimReaper228) 2024年9月18日

由於BQ是金融業的高階主管，年收入超過50萬英鎊（約1960萬元台幣），能為三人負擔豪奢的生活方式。但這樣的生活方式惹來不少批評，很多人就認為特米娜是拜金才留在這樣的關係中，她的家人也不支持她的決定。

不過特米娜並不在意，她與BQ兩人打算協助凱拉移居美國，好在未來共同生活，凱拉也期待地說，到時候可能得買更大的房子，才夠他們繼續同居。