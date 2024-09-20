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巨龍悲劇！男子擁30公分陰莖苦訴生活噩夢 上瑜伽課被誤會下場悽慘

香港01／ 撰文／布萊恩
巨型陰莖給一名英國男子帶來煩惱。（網上圖片）
巨型陰莖給一名英國男子帶來煩惱。（網上圖片）

擁有超長「巨龍」，未必是好事。英國1名被喻為擁有「英國最大陰莖」的40歲男子，擁有勃起時長達12英吋（30.48厘米）的巨型陰莖，卻也成為他的煩惱來源，事關除了嚇跑女生難以約會，更常被誤會「起生理反應」，而最令他尷尬的，是上瑜伽課時因動作被誤會而遭趕出課堂。由於手術費用高昂，男子不想做手術縮小陰莖，但仍想消除有關陰莖的「污名」，感嘆「許多人都說（陰莖）愈大愈好，但我只想跟普通人一樣」。

擁有「巨龍」看似是男性夢想，但現實往往不似預期。綜合外媒報導，獲封「英國最大陰莖」的40歲男子巴爾（Matt Barr），擁有勃起時長達12英吋（30.48厘米）的巨型陰莖，是全球平均長度5.1英吋（約12.95厘米）的兩倍多。

這樣的條件，有人認為是「男人模範」，但對巴爾來說卻是尷尬噩夢，例如約會時常常嚇跑對象，難以「脫單」，房事亦諸多不便，更曾差點被別有用心人士當作成人影片平台宣傳，利用他圖利，感嘆「人們從色情作品中學到很多『神話』，但他們不知道當你每天都在這種情況下生活時，它會有什麼影響」。

而最令巴爾尷尬羞恥的是，有1次上瑜珈課時，被誤認為變態趕走。他回憶當天穿寬鬆上衣和短褲，但由於瑜珈姿勢導致其下體明顯，被其他人誤會是勃起反應，慘遭趕出課堂。

然而，雖然「巨龍」為巴爾帶來許多不便，但由於手術費用高昂，他不打算進行縮小陰莖手術，「這是1項非常昂貴的手術，花費約15,000英鎊（約新台幣63萬元）。而且通常情況下，只在有腫瘤和類似疾病情況下才會進行，在功能正常情況下不常見」。

目前巴爾願望是消除外界討論其陰莖的「污名恥辱」，別戴「有色眼鏡」，強調陰莖與其他器官一樣都是身體一部份，「我不明白為什麼談論這個和談論你的其他身體部位有區別……它不是『性』的，這是生命的1個事實元素。

巴爾希望消除外界討論其陰莖的「污名恥辱」。（網上圖片）
巴爾希望消除外界討論其陰莖的「污名恥辱」。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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