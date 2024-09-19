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影／愛上爸爸好友！大談相差26歲父女戀爆紅 網狂罵：好噁心

聯合新聞網／ 綜合報導
梅加拉愛上爸爸的朋友，引來網友批評。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
梅加拉愛上爸爸的朋友，引來網友批評。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國一名女子在18歲那年愛上爸爸的朋友，雖然兩人相差26歲，卻不顧外界眼光一路交往了8年。女子經常在社群媒體上分享兩人交往互動，但引來不少網友批評，直說兩人的關係「令人作嘔」。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名26歲的女子梅加拉（Megara Del Rey）近期在社群媒體上分享她和爸爸好友交往的戀愛故事，瞬間引發網友熱議。

梅加拉說，自己剛滿18歲時，就愛上朋友的爸爸，決定跟他交往，雖然兩人相差26歲，現在已經分別是26歲和52歲，卻一點也不後悔這個決定。梅加拉表示，剛開始是對方因她的年紀猶豫，反而是她自己主動推進關係。

@lifeofmyladelrey

Crazy to think he’s 26 years older than me 🥲 #agegap #agegaprelationship #relationships #bluecollar

♬ and i.. wait a second - Liam Miller

她說男友因為年紀大反而非常尊重她。對於網友留言認為她是受害者，她也出面解釋，當初是自己先對男友有意思、開始主動追求，男友從未對她做過任何不恰當的行為，既溫柔又尊重她。

這段TikTok影片在網路上迅速走紅，至今已獲得230萬次觀看。雖然梅加拉覺得年齡差距根本不重要，兩人的戀情卻引來不少批評。有許多人對他們之間的年齡差距表示不滿，甚至有網友批評這段關係既「噁心」又「令人作嘔」。

有的網友就說看了「真讓人反胃」，也有人說男友「這種行為應該直接進監獄」。不過並不是所有網友都反對兩人交往。有網友認為「年齡不能限制愛情」，另一名網友則留言支持說兩個成年人享受生活，根本與其他酸民無關。

TikTok 愛情 戀愛 社群媒體 美國

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