6年間鼻涕流不停 敘利亞男檢查發現「大腦漏水」

敘利亞一名20歲男子連續流鼻涕好幾年，令他非常困擾。他本來以為是過敏或普通感冒，但一直到六年後受不了去檢查，才知道是大腦的組織液從頭骨的裂縫流出來。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名不具名的男子之前曾在車禍中受傷，但他當時拒絕就醫，後來就開始出現頭痛、癲癇和流鼻涕等症狀。男子起初以為自己只是普通感冒，但其實他在車禍中撞傷了頭部，他以為的「鼻涕」實際上是外漏的腦脊液。

腦脊液是一種透明液體，存在於腦部內顱骨和大腦皮質之間，負責保護大腦和脊髓。

醫生透過檢查，發現男子患有「外傷性腦膨出」（traumatic encephalocele）。腦膨出通常是先天性缺陷，在美國，每10,400名新生兒中約有1例。外傷性造成的腦膨出較為罕見，通常是因頭部受創後未及時治療造成的。

據研究指出，約10%到30%的顱底骨折會導致腦脊液滲漏。腦脊液流失可能會對大腦供血和其他功能造成傷害，且增加腦部受傷風險。通常患有腦膨出的病人需要接受手術修補裂縫，以確保未來腦脊液不再流出。

這名男子在車禍後一直拒絕治療，是到六年後出現腦膜腦炎，才在不得已情況下接受檢查。剛開始男子仍拒絕手術，只肯用保守方式治療，但兩個月後再次檢查情況仍沒有改善，男子才終於接受手術。

手術後男子復原狀況良好，已經在術後兩天出院。出院兩個月後的追蹤檢查也顯示，男子的腦膨出已完全閉合，也不再出現頭痛、流鼻涕和癲癇等症狀。