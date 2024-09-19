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有BUG？沖繩農場特產蛋「蛋黃是白的」 試吃感想曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
日本沖繩開發出用白米飼養，蛋黃也都是全白色的雞蛋。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
日本沖繩開發出用白米飼養，蛋黃也都是全白色的雞蛋。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

一顆蛋的構造分別有「蛋黃」和「蛋白」，顧名思義，蛋白一般在沒有醃漬等特殊處理下，一般煮熟後都是白色，蛋黃則是大多呈現偏黃色的樣貌。然而近來有位日本網友，卻意外發現有蛋黃是純白色，和蛋白幾乎一樣的雞蛋，令人感到嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位出版社主編津田淳子，日前在個人「X」上分享，表示她最近在沖繩買了一些雞蛋。這些雞蛋號雞隻當時是吃米養育的，因此有著白色的蛋黃。而實際烹煮過後，津田認為這些蛋黃的顏色，遠比想像中的還要白。

這些雞蛋其實是來自於沖繩縣糸滿，一座名為「園芸ファームなかむら」的養雞場生產的雞蛋，商品名為「白玉」。由於蛋黃白色的特性，還可以做出全白的炒蛋、歐姆蛋等等料理。津田本身嚐過後，肯定這樣的雞蛋味道，和黃色的蛋黃一樣濃厚，並不會因為是白色的，所以味道就比較淡。

許多網友也紛紛表示「真的假的」、「感覺畫面都出現BUG了」、「第一次看到」、「好奇味道和營養如何呢」、「白成這樣，還能說它是蛋黃嗎」、「會不會反而看了沒食慾啊」、「是加工作成的嗎」、「好猛，我爸是養雞的，看過偏橘色的蛋，但沒看過這種」。

日本 沖繩 雞蛋

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