有BUG？沖繩農場特產蛋「蛋黃是白的」 試吃感想曝光
一顆蛋的構造分別有「蛋黃」和「蛋白」，顧名思義，蛋白一般在沒有醃漬等特殊處理下，一般煮熟後都是白色，蛋黃則是大多呈現偏黃色的樣貌。然而近來有位日本網友，卻意外發現有蛋黃是純白色，和蛋白幾乎一樣的雞蛋，令人感到嘖嘖稱奇。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位出版社主編津田淳子，日前在個人「X」上分享，表示她最近在沖繩買了一些雞蛋。這些雞蛋號雞隻當時是吃米養育的，因此有著白色的蛋黃。而實際烹煮過後，津田認為這些蛋黃的顏色，遠比想像中的還要白。
TKが沖縄で買ってきた卵、お米を食べてるから黄身が白いと書いてあったが、まさかここまで真っ白とは！ pic.twitter.com/wMYdNRlTT1— 津田淳子 (@tsudajunko) August 27, 2024
這些雞蛋其實是來自於沖繩縣糸滿，一座名為「園芸ファームなかむら」的養雞場生產的雞蛋，商品名為「白玉」。由於蛋黃白色的特性，還可以做出全白的炒蛋、歐姆蛋等等料理。津田本身嚐過後，肯定這樣的雞蛋味道，和黃色的蛋黃一樣濃厚，並不會因為是白色的，所以味道就比較淡。
許多網友也紛紛表示「真的假的」、「感覺畫面都出現BUG了」、「第一次看到」、「好奇味道和營養如何呢」、「白成這樣，還能說它是蛋黃嗎」、「會不會反而看了沒食慾啊」、「是加工作成的嗎」、「好猛，我爸是養雞的，看過偏橘色的蛋，但沒看過這種」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言