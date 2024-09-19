寶寶變怨靈！日雜貨店看板「高溫曝曬」顏料變質 一年沒換外觀超嚇人

位於日本滋賀縣長濱市的店家「HANGAI」，原先在店面的招牌上，有一個張嘴露出可愛表情的嬰兒，作為看板的特徵。然而這個嬰兒看板，卻從去年高溫之下開始走樣，如今更明顯因為顏料變質，漸漸變得越來越恐怖，但業者卻一直沒有進行處理。

去年話題になってた長浜のはんがいの看板

今年の猛暑でさらに進行して

もはや焼けた跡みたいになってる pic.twitter.com/bd4skpZ6G2 — 模型ベース ヤマト (@MokeibaseYamat) September 12, 2024

根據日本媒體「長濱經濟新聞」在2023年報導，はんがい創立於1933年，店內販售衣物、寢具、生活雜貨等7萬種以上的商品，主打希望能帶給客人便利的購物。去年看板容貌變樣後，店主板谷政直表示，他是因為客人提醒，才發現看板融化這件事情。

板谷去年受訪指出，看板已經設置九年了，應該是墨水因為連日的高溫而融化。雖然他很想趕快更換看板，但當時8月非常忙碌，而且如果大家把這裡當成一個恐怖景點，其實也還不錯。

近來日本「X」網友「MokeibaseYamat」造訪該處，結果發現該嬰兒看板不只沒換，還因為持續高溫曝曬，顏料融化的狀況變得越來越嚴重。另外一位X網友「143_snorlax_gon」也發現自家附近另一間分店，上頭的嬰兒圖片，簡直都變成怨靈了，看上去十分嚇人，但店家似乎還是沒有想要更換的行動。