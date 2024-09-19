快訊

獨／國慶晚會韓國瑜募款卡關打通 六公股行庫合捐千萬

蘇花路廊中斷成常態 鐵公路系統性備援運輸該如何執行

黎巴嫩呼叫器大規模爆炸 士檢指揮國安站約談金阿波羅董座

「分手砲」險喪命！男將鞭炮塞妻下體引爆釀大出血 竟稱：覺得好玩

聯合新聞網／ 綜合報導
捷克一名烏克蘭籍男子在妻子下體塞入鞭炮並引爆。示意圖，非當事人。圖／ingimage
捷克一名烏克蘭籍男子在妻子下體塞入鞭炮並引爆。示意圖，非當事人。圖／ingimage

捷克發生一起殘忍的性事暴行。一名男子不滿分居中的妻子拒絕復合，竟在她下體塞入鞭炮引爆，導致妻子大失血差點死亡。男子被逮後竟稱：「當時我覺得這很有趣」。

根據《每日郵報》報導，捷克一名烏克蘭籍男子說服分居中的妻子到他家，想求她搬回來一起住。然而妻子拒絕後，男子竟將妻子綁起來並堵住嘴巴，往她下體塞入鞭炮點燃。鞭炮爆炸導致妻子皮開肉綻、下體大出血，男子竟然只丟給她一塊布要她把血跡擦掉，妻子不斷哀求，男子才將她送醫。

男子被逮後辯稱這場爆炸「只是意外」，表示是妻子主動致電來訪，於是他和妻子一起吃晚餐後，他想與妻子發生性關係，雖然她不願意，但他把妻子綁起來並堵住嘴，她也沒有反抗。這時他看到床邊有鞭炮，覺得「這樣會很好玩」，便把鞭炮塞進妻子下體，妻子尖叫求他拿出來，而此時天色昏暗，「我想用打火機照亮，結果就點燃鞭炮了」。

對於男子的辯解法院並不採信，最終判處男子18年徒刑，服刑期滿驅逐出境，且需支付妻子2萬英鎊（約新台幣84萬元）的賠償。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

性關係 爆炸

延伸閱讀

對妻下藥供陌生人性侵 法國男認罪聲淚俱下：我是強暴犯

南韓女直播主愛愛遭掐死！兇嫌曾「斗內」近30萬 被逮自曝有殺人前科

女子私處藏異物！婦科醫生鉗出「毛髮圈」超傻眼 網友揭是情趣玩具用途曝光

22歲泰女酒駕！警要求「肉體換自由」 完事後續下場慘了

相關新聞

寶寶變怨靈！日雜貨店看板「高溫曝曬」顏料變質 一年沒換外觀超嚇人

位於日本滋賀縣長濱市的店家「HANGAI」，原先在店面的招牌上，有一個張嘴露出可愛表情的嬰兒，作為看板的特徵。然而這個嬰兒看板，卻從去年高溫之下開始走樣，如今更明顯因為顏料變質，漸漸變得越來越恐怖，但業者卻一直沒有進行處理。

「分手砲」險喪命！男將鞭炮塞妻下體引爆釀大出血 竟稱：覺得好玩

捷克發生一起殘忍的性愛暴行。一名男子不滿分居中的妻子拒絕復合，竟在她下體塞入鞭炮引爆，導致妻子大失血差點死亡。男子被逮後辯稱：「當時我覺得這很有趣」。

影／泰國婦人在家遭4公尺巨蟒纏身 搏鬥2小時才獲救逃死劫

泰國北欖府（Samut Prakan）64歲婦女阿倫羅（Arom Arunroj）日前在家中遭到一條重達20公斤的巨蟒纏...

22歲泰女酒駕！警要求「肉體換自由」 完事後續下場慘了

「肉體換自由」無法無天？泰國1名22歲女大學生日前因酒後駕駛被捕，卻被警員帶到1個沒有監視器（CCTV）拍攝的地方，開口要求她支付1萬泰銖（約9,518元新臺幣），以及用「肉體」換取「滅證」，隱瞞酒後駕駛事件。女大學生不虞有詐，被迫與警員發生性行為，然而事後對方不認賬，留下狂言，更再找上門要求進行性行為，女大學生情緒崩潰忍無可忍，向當地兒童和婦女基金會求助。

正宮復仇命案！18歲小三與人夫當眾親吻突遭刺死 驚嚇過程全曝光

巴西發生正宮復仇駭人襲擊案！18歲小三與人夫出席朋友聚會，兩人不避嫌在眾人面前親吻，然而當兩人沉醉在浪漫氣氛中，妻子突然手持利刀闖入，用刀刺向小三的腹及左胸，小三立即逃離，而人夫急忙用身體擋著妻子，妻子欲向他施襲時，他被嚇得跌在地上，妻子亦落荒而逃。小三最後被送院，惜經搶救後不治，而人夫的妻子亦在2天後自首投案。

每天接100多通無聲電話 人妻報警驚覺兇手是老公

日本一名人妻每天都接到無聲電話騷擾，最嚴重時甚至一天多達100多通。女子不堪其擾到警局報案，想不到警方調查後發現，兇手就是躺在她旁邊的枕邊人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。