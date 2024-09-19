「分手砲」險喪命！男將鞭炮塞妻下體引爆釀大出血 竟稱：覺得好玩

捷克發生一起殘忍的性事暴行。一名男子不滿分居中的妻子拒絕復合，竟在她下體塞入鞭炮引爆，導致妻子大失血差點死亡。男子被逮後竟稱：「當時我覺得這很有趣」。

根據《每日郵報》報導，捷克一名烏克蘭籍男子說服分居中的妻子到他家，想求她搬回來一起住。然而妻子拒絕後，男子竟將妻子綁起來並堵住嘴巴，往她下體塞入鞭炮點燃。鞭炮爆炸導致妻子皮開肉綻、下體大出血，男子竟然只丟給她一塊布要她把血跡擦掉，妻子不斷哀求，男子才將她送醫。

男子被逮後辯稱這場爆炸「只是意外」，表示是妻子主動致電來訪，於是他和妻子一起吃晚餐後，他想與妻子發生性關係，雖然她不願意，但他把妻子綁起來並堵住嘴，她也沒有反抗。這時他看到床邊有鞭炮，覺得「這樣會很好玩」，便把鞭炮塞進妻子下體，妻子尖叫求他拿出來，而此時天色昏暗，「我想用打火機照亮，結果就點燃鞭炮了」。

對於男子的辯解法院並不採信，最終判處男子18年徒刑，服刑期滿驅逐出境，且需支付妻子2萬英鎊（約新台幣84萬元）的賠償。

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