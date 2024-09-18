我的職業是「女友」！她曝工作內容是幫男友做飯 遭酸民狂批

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聯合新聞網／ 綜合報導
派蒂在家當「全職女友」，替男友打掃煮飯。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
派蒂在家當「全職女友」，替男友打掃煮飯。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國一位女子在網路上分享自己的「新工作」，現在的她是一名「全職女友」，工作內容就是打扮自己、照顧男友，替男友準備三餐。女子的職業吸引不少網友討論，引發正反雙方論戰。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名女子派蒂（Patty Jean）在TikTok上分享影片透露，自己辭掉工作，轉行當起全職的「家裡蹲女友」。她每天都親自為男友準備三餐，甚至連義大利麵的麵條和狗狗要吃的餅乾都親手製作，展現身為全職女友的絕佳手藝。

派蒂將一整天的行程拍成影片，讓粉絲一窺全職女友的日常。她在影片中表示，自己現在的工作就是為男友準備所有的餐點。她從頭開始製作義大利麵，就連麵團都是自己揉的。派蒂一邊揉麵團一邊分享，雖然她都待在家，但在開始揉麵團之前她已經先梳洗、穿戴整齊，因為男友要求她在家的穿著也要漂亮、整潔，「不要像個懶惰鬼」。

這段影片一上傳以後，很快就累積超過41萬次點閱率，許多網友對於派蒂的生活方式感到震驚，有些人甚至批評過這種生活根本是瘋了。一名網友就留言說，在家工作還得被要求穿著，真是太可憐了。他認為派蒂應該去工作，「做點有意義的事」，否則某天男友提分手，她就會成為沒有工作經驗、只會為男友做飯的人。另一名網友也留言諷刺，說派蒂根本就是男友的女傭。

派蒂的選擇引發網路雙方論戰，有部分的人批評，派蒂這麼做是放棄自我成長，還要依賴男友，認為派蒂應該做出改變，但也有網友認為這是個人選擇，只要派蒂自己開心就好。

職業

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