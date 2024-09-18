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每天接100多通無聲電話 人妻報警驚覺兇手是老公

聯合新聞網／ 綜合報導
女子報警後發現，打無聲電話的竟是自己的枕邊人。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子報警後發現，打無聲電話的竟是自己的枕邊人。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

日本一名人妻每天都接到無聲電話騷擾，最嚴重時甚至一天多達100多通。女子不堪其擾到警局報案，想不到警方調查後發現，兇手就是躺在她旁邊的枕邊人。

ODDITYCENTRAL報導，這名31歲的女子住在兵庫縣尼崎市。從7月10日開始，她就陸續接到詭異的匿名電話，對方不但隱藏號碼，打來時不說話卻又不掛斷，讓女子不堪其擾。

這種情況持續好幾個禮拜，有時甚至一天高達100通，但偏偏對方用的是匿名號碼，讓女子無法直接封鎖。不過不久後女子就發現一些蛛絲馬跡，這個無聲電話從來不會在晚上打來，也不會在丈夫用手機玩遊戲時打來，這讓女子開始懷疑這名神秘的騷擾者可能就是丈夫。

隨著時間推進到8月，騷擾電話仍然不斷打來，女子開始觀察丈夫的行為，要找出騷擾者的真實身份。她細心分析來電時間，發現每當她和丈夫同床共枕，或是拿著丈夫的手機玩遊戲時，電話就不會打來，於是決定報警求助，請警方調查。

經過調查後，警方證實女子的丈夫真的就是騷擾的兇手。丈夫於9月4日遭到逮捕，被控違反日本跟騷法。警方詢問男子的犯案動機，男子卻宣稱自己是因為「太愛妻子」，才會不斷打電話給她。

日本有不少夫妻因工作原因而分居，甚至有些疑心病較重的配偶會跟蹤另一半，來查明對方的行蹤。不過據尼崎市警方指出，同住夫妻以電話騷擾的案例是第一次發生。

日本

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