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影／擔心女兒安危 巴基斯坦狂父在她頭上裝監視器
巴基斯坦一名男子為了確保女兒的安全，竟然在她頭上裝上監視器，方便隨時監控女兒的一舉一動。
據ODDITYCENTRAL報導，近期一部影片在X（前Twitter）上瘋傳，影片中可以看到這名身穿布卡、頭戴監視器鏡頭的年輕女子接受訪問。女子被問到穿戴監視器的心情時表示，這是爸爸的主意，但她不反對，因為自己知道父母是出於關心才會要求這麼做。
女子解釋說，爸爸之所以要求頭戴攝影機來保護她，是因為看見之前在卡拉奇看見不少悲劇。當地有不少女性遭到殺害，女性單單只是出門都可能面臨暴力威脅，所以爸爸才會決定要當她的「私人保全」。
雖然這項安全措施看起來有點荒謬，但女子表示，家人的擔憂其實是合理的，她願意配合爸爸，好讓爸媽放心。雖然訪問中沒有提到這個鏡頭到底怎麼供電，也並未描述爸爸如何遠端監控，但這個奇妙的做法還是吸引不少網友討論。
有不少網友就說，雖然裝了鏡頭，但要是有人從背後攻擊她，鏡頭也拍不到；也有其他網友表示，就算真的從遠端看見女子發生危險，似乎也幫不上忙，質疑這麼做真的有效嗎？但也有人認為，裝監視器應該只是嚇阻作用，至少能嚇跑那些心懷不軌的人。
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