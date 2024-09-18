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崩潰…女大生拍AV賺錢「戴口罩臉打碼」以為沒事 前男友卻靠一特徵認出她

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性為賺錢拍成人片，沒想到卻被前男友認出。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本女性為賺錢拍成人片，沒想到卻被前男友認出。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

人在缺錢的時候，可能會一時財迷心竅，因而從事一些比較特殊的賺錢方法。然而輕率的行為，卻可能留下巨大的後遺症，導致日後因此感到懊悔。有一位日本年輕女性，就曾經嚐到這樣的教訓。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名乃乃的21歲女大學生，當初因為缺錢的關係，向前輩詢問有沒有適合的打工機會。結果一位男性前輩，竟然推薦乃乃可以拍攝AV影片。原來那位男前輩獨立製作成人片，並且在專門的網頁分享，靠這樣賺了一些錢。

那位男前輩雖然經常留級，但是外貌帥氣，對女性的態度也很好，意外地受歡迎。進一步瞭解後，乃乃得知影片會在一間情趣旅館裡拍攝，而現場就只她和男前輩兩人，且乃乃在過程中，還可以戴著口罩，臉部也用馬賽克遮住，影片拍攝並後製完後，該前輩還把成品先交由乃乃檢查，確定沒問題了才上傳到網路。

本以為萬無一失的乃乃，卻在影片公開幾個月後，突然收到前男友的訊息。前男友貼給乃乃那支成人片的網址，指名片中的女主角肯定就是乃乃。乃乃感到相當疑惑，明明臉都已經完全遮起來了，怎麼還會被認出來，前男友才表明，指出從片中的聲音來判斷，依然能夠認得出是她。

為此感到相當恐懼的乃乃，聯絡了當初的前輩，雙方協議乃乃退還一半的酬勞，而前輩也迅速將影片下架。不過在這之前，恐怕已經有不少人看過這支影片，讓乃乃想起來還是心有餘悸，更後悔當初的草率行為。

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