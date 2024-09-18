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連「進擊的巨人」作者都佩服！日本漫畫迷寄回函40年不中斷 全盛期單月破百封

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位狂熱的漫畫迷自1980年來，就不斷在寄送明信片回函，連進擊的巨人作者都相當佩服。本報資料照片
日本一位狂熱的漫畫迷自1980年來，就不斷在寄送明信片回函，連進擊的巨人作者都相當佩服。本報資料照片

過去日本的漫畫雜誌或作品，經常會開放讀者明信片回函，並且將回函內容於雜誌上公開刊載，吸引讀者多多分享自己的心得。就曾有一位狂熱的漫畫粉絲「三峯徹」，自1980年代起就大量回函，數量之多還讓他獲得「明信片職人」的稱號，就連「進擊的巨人」作者諫山創，都曾公開點名稱讚三峯的熱情。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，三峯當初不只是漫畫雜誌，也喜歡聽電台廣播，兩者都曾經大量投稿回函。在全盛時期，他一個月會購買20到30本漫畫，並寄出100封心得回函。而如此大量的投稿，讓他開始被其他漫畫粉絲注意到，還有以他為題材的同人誌。

三峯表示，當自己看到辛苦寫的回函，被刊登在雜誌上時，就覺得相當開心，因此讓他對這件事樂此不疲。不過曾經有出版社不喜歡他的投稿行為，公開表明只要是三峯的來函，就一律看都不看直接扔掉。但也有出版社很認同三峯的作法，還曾經主動詢問他願不願意寫回函。

而諫山創公開稱讚三峯的事情，也讓他相當高興，還特地買了那一期雜誌收藏。可惜的是有次三峯因腦梗塞住院，該期雜誌就被家人丟掉了。如今雖然漫畫產業轉向電子化，提供明信片回函的雜誌越來越少，但三峯仍會繼續堅持，不斷送出他的明信片回函直到最後一刻。

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