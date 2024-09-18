不買16！日本二手iPhone買氣夯 外國客讚品質好又便宜「誘人價格曝」

最新款的iPhone16即將在近日上市，預估又將引發果粉的另一波搶購潮。不過也有一些消費者精打細算，認為比起追逐剛上市的新機種，不如購買降價的舊款機型。甚至在日本，有許多外國消費者會前來購買狀態良好的二手機，成為另一個市場。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，販售中古手機的「GEO Mobile澀谷中心街店」，店長石川理人在上個月30日受訪時表示，店內的iPhone13 512GB的機型，售價為9萬3280日圓（約相當於新台幣21,078元），比起到店家買新機需要14萬日圓（約相當於新台幣31,635元）明顯省下不少。

在店內選購二手機子的人，除了一般日本人以外，還有很多是外國觀光客。一位菲律賓客人表示，日本的二手機種品質相當好，他常常和朋友一起來店內購買。

一位土耳其人也表示，機子舊一點也沒關係，總之自己不想花太多錢買手機。受訪幾分鐘後，這位土耳其人以11萬880日圓（約相當於新台幣25,059元）帶走了一支iPhone14Pro。他對這樣的價格相當滿意，還說在土耳其買一台iPhone的價格，在日本能夠買三台。

還有韓國女性認為，舊機種拍出來的照片比較可愛，所以四處購買好幾台iPhone的舊機種，打算用來自拍。在新iPhone受到關注的同時，二手iPhone的買氣也在加溫中。