iPhone16發售日在即！日警逮7黃牛「想高價轉售」 鬧事害蘋果官方店被迫收攤
蘋果最新款手機iPhone16將在近日上市，每當最新的iPhone上架，總是免不了引起一陣搶購潮。偶爾也會因為買氣太高，引發一些爭議。甚至在日本，還因為客人想搜括店面的手機轉賣，發生過嚴重的衝突事件。
根據日本媒體「日本電視台」報導，日本警視廳暴力團對策課在17日，逮捕了准暴力團「中國龍（チャイニーズドラゴン）」關係成員等7人。其中包括一名職業、住址不明的43歲中國籍男子宋國慶，以及另一位職業不明的50歲男子白井加次郎等人。
報導指出，宋男和白井兩人各自領導著幫派，在去年九月iPhone15發售之際，兩邊都有意搜刮店面的iPhone15手機，再拿來轉賣賺取利潤。雙方人馬當時都在位於澀谷區的「Apple表參道」店家前集結，結果在排隊問題上起了糾紛。
兩邊人馬當時互相叫囂，衝突持續了好幾天，使得店家自發售日起五天被迫暫停營業，警方只能增員戒備。如今雖然逮捕了鬧事者，不過到了20日，日本也即將上架最新款的iPhone16，日本警方因此保持戒備，準備防範類似衝突事件產生。
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