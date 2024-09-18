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世界最大級！大阪萬博將出展「火星隕石」 尺寸如橄欖球彰顯生命起源

聯合新聞網／ 綜合報導
日本大阪萬博預計將展出2000年發現的火星隕石。圖擷自ANNnewsCH youtube
日本大阪萬博預計將展出2000年發現的火星隕石。圖擷自ANNnewsCH youtube

日本大阪萬博將於2025年4月開幕，為了迎接這場國際級的盛大活動，日本官方在17日宣布，將展出一顆重達13公斤，來自火星隕石。這顆隕石也是目前世界上，所發現到最大級的火星隕石，預計將成為大阪萬博的一大看點。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，這顆即將在大阪萬博出展的火星之石，是在2000年由日本南極觀測隊，在昭和基地附近所發現的石頭。經過分析，認定這顆火星石應該是在數萬年前，從火星飛到地球來。尺寸約為高16公分、長29公分，大小類似於橄欖球。

這顆火星石被極地研究者稱為「神體」，目前被位於東京的國立極地研究所保管中。研究發現這顆火星石的元素裡含有一些成分，成為證明火星曾經含水的重要證據。到時預計將在大阪萬博作為常設展出，這也是這顆神秘的火星石，第一次公開亮相。

日本官方表示，大阪萬博的主題是「生命」，而這顆來自火星的石頭，正擁有能夠彰顯生命起源的學術價值，與大阪萬博的主題非常契合。1970年大阪萬博時，美國館也曾展出過由阿波羅12號帶回來的「月之石」，在當時成為話題。

日本 火星 美國 隕石

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