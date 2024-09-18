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2男森林遇老虎影片曝光！近距離與猛虎對望 後續超展開安全脫險

香港01／ 撰文：夏洛特
最終老虎沒有發動攻擊，而是叼走他們的背包就離開。（「nazrie_iskandar」TikTok影片截圖）
最終老虎沒有發動攻擊，而是叼走他們的背包就離開。（「nazrie_iskandar」TikTok影片截圖）

在森林遇上兇猛的老虎，竟然能毫髮無傷脫險？馬來西亞2名青年到森林中釣魚，詎料1隻老虎趁他們不為意悄悄來到身旁。2名青年發現老虎的身影時，強忍心中恐懼，與猛虎近距離對視，幸最終老虎沒有發動攻擊，僅叼走他們的背包就離開。人虎對峙的畫面被其中1名青年攜帶的運動相機拍下，影片曝光可見情況十分驚險。

馬來西亞網民依斯干達（Nazrie Iskandar）在森林遇到老虎，事後在社交平台TikTok上傳該段驚心動魄經歷的短片。（「nazrie_iskandar」TikTok影片截圖）

馬來西亞網民依斯干達（Nazrie Iskandar）於本月13日在社交平台TikTok上傳該段驚心動魄經歷的短片。根據馬來西亞媒報道，事發於當地柔佛州某紅樹林內。日前依斯干達與另1名朋友一起去林中湖泊釣魚，沒想到卻遇上了老虎，而整個過程被他攜帶的運動相機記錄下來。

轉身驚見老虎現身

從依斯干達上傳的影片可見，他一開始正手持魚竿在湖水釣魚，四周被林木包圍。就在他收回魚絲時，突然聽到一旁傳出異響。依斯干達轉身一看，只見朋友突然神色惶恐地從地上爬起，並驚慌地與1隻老虎對望。

不逃跑　原地唸頌經文

原來1隻老虎在他們不為意之時，悄然潛行到依斯干達朋友的身旁。依斯干達立即叫朋友保持冷靜不要逃跑，同時聲音打顫地唸頌經文，祈禱老虎不要咬他們。而在亡命對望後，老虎奇蹟地將注意力轉到他們放在地上的背包上，並將之叼起後轉身離開。

老虎漸漸遠去，依斯干達與朋友仍然不敢貿然行動。依斯干達之後招手叫朋友過來，並叫他「慢慢後退，不要踩到樹枝」，整個過程將近3分鐘。隨後，他們一起爬到樹上等候救援，確保老虎真的已經離開，劫後餘生的他們才鬆一口氣。

虎口餘生青年：運氣好

依斯干達透露，當時他和朋友雙腿都在顫抖，本能地想逃跑，但意識到如果跑起來，老虎可能就會從後追上發動攻擊，於是只能強忍恐懼，直視牠的眼睛。他又指，他們算是運氣絕佳，在這麼近的距離遇上老虎還能毫髮未傷，只是損失了個背包，又表示老虎可能以為是有食物而叼走了背包。

依斯干達和朋友一起爬到樹上，劫後餘生的他們終於笑出來。（「nazrie_iskandar」TikTok影片截圖）
依斯干達和朋友一起爬到樹上，劫後餘生的他們終於笑出來。（「nazrie_iskandar」TikTok影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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