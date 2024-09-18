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強摸14歲少女下體 流浪漢求情指︰因她長得太漂亮 判囚5年加鞭打

香港01／ 撰文：田中貴
被告判刑後，雙手鎖上手銬，由庭警帶走，沒有迴避記者鏡頭。（網上影片截圖）
被告判刑後，雙手鎖上手銬，由庭警帶走，沒有迴避記者鏡頭。（網上影片截圖）

馬來西亞發生非禮未成年少女案。1名流浪漢在市集強摸14歲少女下體，少女大驚向母親哭訴，母親立即報警求助。警方同日在市集拘捕涉案流浪漢，案件日前提堂，被告涉嫌觸犯《2017年兒童性侵法令》第14（a）條文（肢體性侵），他在庭上對自己的淫褻行為直認不諱，求情稱因為覺得受害少女長得太美，所以一時衝動犯案，結果遭法官判處5年監禁和鞭笞1下。

少女向母親哭訴及報警

案發本年7月31日下午4時許，14歲受害少女（另有報道稱15歲）隨母親到柔佛州居鑾夜市集購買食物，其間少女與50歲流浪漢何克忠（譯音）發生爭執，何男伺機觸摸少女下體，然後離開。少女受辱後向母親哭訴，母親聞言即帶同女兒到警局報案。同日下午5時許，警員在夜市集認出何男，於是將他拘捕。

何男涉嫌觸犯《2017年兒童性侵法令》第14（a）條文（肢體性侵），一旦罪成，最高可被判處不超過20年監禁和鞭笞，案件日前在麻坡第二地庭提堂，被告透過翻譯員透露，自己來自砂拉越州，目前仍然未婚，打算前往居鑾尋找胞姊，並在附近一帶流浪。被告在庭上不斷向法官稱要去尋找姊姊，同時承認罪行，但求情理由竟是受害少女長相太美，所以衝動觸摸對方下體。

少女被非禮後留下陰影　控方求重判

控方強調兒童性侵是嚴重罪行，受害人仍未成年，處於求學階段，案件導致她感到害怕及蒙羞，因而留下陰影，要求法官判處嚴厲懲罰，以起警惕作用。法官終判處被告入獄5年和鞭笞1下，出獄後必須接受警方1年監視。被告判刑後，雙手鎖上手銬，由庭警帶走，沒有避開記者鏡頭。

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文章授權轉載自《香港01》

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