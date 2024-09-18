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公園活春宮瘋傳 金髮女坐長椅上男子下跪埋頭狂舔疑口交

香港01／ 撰文：田中貴
一對情侶在公園的長椅上疑有不雅動作，當時女子坐在長櫈上雙腿張開，男子下跪埋頭兩腿間狂舔，疑正為女伴口交。（網上影片截圖）
一對情侶在公園的長椅上疑有不雅動作，當時女子坐在長櫈上雙腿張開，男子下跪埋頭兩腿間狂舔，疑正為女伴口交。（網上影片截圖）

情到濃時都要顧己及人！網上最近瘋傳1條影片，顯示俄羅斯1對男女在公園約會期間，一時「性」起直接在長櫈上演活春宮！影片見到男子在金髮女子面前下跪，埋頭兩腿間狂舔，疑正為女伴口交。現場有多名民眾目睹不雅一幕，一邊取笑，一邊拍片，事後上載至社交媒體。影片曝光後被瘋傳及掀起熱議，有香港網民笑言「為什麼不打羽毛球？」、「片中男子不累嗎？」、「不得了」。

公園燈光下做出不雅動作

據了解，事件發生在俄羅斯大諾夫哥羅德的1個公園，網傳影片長約1分鐘，片中可見當時正值夜晚，在公園燈光照射的長椅下，女子坐着雙腿張開，男子則埋首到女伴的雙腿之間似有所動作，女子頭部多次後仰，有時張開口來，相信男子正為女伴口交，在進行不雅行為。

片中傳出多人笑聲，相信有民眾直擊活春宮過程，但沒人上前阻止，只是「真人表演」和拍片記錄，而該對情侶在燈光下完全現形，但沒有理會是否被人看光光。

影片其後在多個國家及地區的社交網站瘋傳，有網民笑言「雖然不是光天化日，但都別這樣」、「公園該有些僻靜幽暗的地方吧？」、「毀三觀」，有香港網民更笑言：「幹嘛不打羽毛球？」。

延伸閱讀：

土瓜灣活春宮！阿伯大媽宋皇臺公園颱風中激戰　網民：無羽毛球打

九龍公園活春宮？男女學生口交　13秒完事片瘋傳　網民籲打羽毛球

文章授權轉載自《香港01》

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