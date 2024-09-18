人渣！3歲女童當街遭已婚男擄走強姦全身傷 絕望影片曝光極震撼

令人髮指！印度1名3歲女童與母親在寺廟外1條行人路睡覺時，被1名男子擄走強姦，身上留下多道咬痕。現場閉路電視（CCTV）拍下女童被擄走絕望一刻，事件引起當地社會震怒，警方目前已拘捕涉案48歲男子。

綜合媒體報道，事發8月18日凌晨，印度拉賈斯坦邦1名3歲女童與母親在1座寺廟外行人路睡覺，突然有1名男子趁機擄走女童。

至早上6時半左右，1名在寺廟外開店的婦女發現女童，當時女童裹着紅色扳肩躺在地上，身上有傷和咬痕，大驚報警。警方到場把女童送醫治療，醫院檢查後確認她遭到強姦。

現場閉路電視（CCTV）拍下女童被擄走一刻，見到男子把熟睡女童抱住帶走，慢慢走過街道消失於鏡頭。警方同日拘捕48歲男疑犯哈里什（Harish Sindhi），他已婚育有1子，在當地1家茶館工作，事發時處於醉酒狀態。

據報女童與父母來自中央邦，居於貧民窟，父親是拾荒者，母親患有精神病。

影片見到男子把熟睡女童抱住帶走，慢慢走過街道消失於鏡頭。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》