越南名人網紅救災捐款灌水 官方公開「萬頁明細」對帳狠打臉

颱風摩羯（Yagi）造成越南嚴重死傷，官方鼓勵捐款，怎料部分名人、網紅仗恃越南從不公開捐款明細，便修圖誇大自身捐款金額、博聲量，相關單位近日亮出上萬頁明細，讓一大票人翻船。

受颱風摩羯及後續環流影響，最新統計顯示，越南全國已有291人死亡、38人失蹤。由越南共產黨所領導的統戰組織「越南祖國陣線」近日不斷透過各種方式呼籲民眾捐款，許多企業及個人紛紛響應。

正當一些名人、網紅及團體陸續在網路上亮出自己的捐款截圖與照片時，「越南祖國陣線」幾天前突然洋洋灑灑公布了上萬頁的捐款明細，包括姓名、交易編號、捐款時間、備註等，方便越南網友「對帳」，還讓捐款灌水的人現形。

越南勞動報（Lao Dong）報導，從9月12日晚間開始，許多名人及網紅被抓包捐款造假，誇大了他們的捐款金額。

擁有120萬粉絲的TikToker范越英（Pham Viet Anh）被揭發實際只捐款100萬越南盾（約新台幣1290元），但他發布的截圖顯示的捐款金額卻是2000萬越南盾，一口氣灌水了20倍。

面對越南祖國陣線所公布的捐款明細，范越英最終不得不公開道歉。他表示：「由於自己的不成熟和愚蠢，我修改了捐款金額並分享到社群媒體上。這種行為是應該受到譴責和批評的。」

另一名在電子投資領域頗有名氣的人物則發布了一張轉帳1億越南盾的收據，還留言寫下「給予不會消失」。然而，實際上他只捐了1萬越南盾，相當於灌水1萬倍。在被網友攻擊後，他已將個人頁面鎖起來。

越南祖國陣線網站資訊顯示，截至16日下午5時，收到的捐款已經達到1兆2360億越南盾，並將持續發布捐款明細、公開對帳。這是越南祖國陣線首次公開、透明公布捐款詳細資訊，被民眾視為創舉並獲得稱許。

越南祖國陣線中央委員會副主席張氏玉映（TruongThi Ngoc Anh）向越南之聲（VOV）表示，公開對帳的目的是希望全國人民了解，捐款將全數透明地用於幫助受颱風和洪水影響的民眾，讓大家一起支持並幫助災民。