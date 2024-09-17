道頓堀金龍拉麵招牌斷尾 螃蟹餐廳送溫情…「蟹箝夾龍尾」博好評

日本大阪市商店街道頓堀日前發生知名拉麵店立體龍招牌遭法院判決「斷尾」事件，同樣位於道頓堀的螃蟹店家從今天起讓立體螃蟹招牌夾住金龍斷尾，巧思博得不少日本網友好評。

大阪市人氣拉麵「金龍拉麵」道頓堀店外觀最醒目的招牌就是一條巨龍盤踞外牆。日本關西電視台報導，這條金龍的尾巴因為凸出到隔壁土地上方，造成擁有土地的房仲公司4年前提訴要求金龍拉麵撤除「龍尾」。

金龍拉麵方面認為撤除「龍尾」將造成品牌形象下滑，但大阪地方法院2023年10月判決凸出「龍尾」已侵害房仲公司的土地所有權，命令金龍拉麵撤除。

金龍拉麵雖然提出上訴，但今年5月遭駁回，決定放棄上訴同意「斷尾」，並在8月23日撤除龍尾。

就在這種情況下，金龍拉麵附近一家螃蟹料理店「大阪螃蟹源 道頓堀店」外牆上的立體螃蟹招牌，從今天開始用蟹箝夾住這條金龍「斷尾」，這是道頓堀店家同業為活化地區所進行的合作企劃。這條金龍「斷尾」將一直被螃蟹夾到10月10日。

在這隻夾著金龍斷尾的立體螃蟹招牌旁，還掛著一幅寫有「金龍桑，振作起來吧」的打氣布幕。

經營這家螃蟹料理店的業者，是出身石川縣七尾市的武田源。石川縣七尾市位於今年元旦發生強震的能登半島。

武田說，過去在為能登半島地震募款時，受到金龍拉麵、商店街人士及大阪民眾協助，這次看到金龍拉麵的新聞後，就在想自己能不能做些什麼，也有回報恩情之意。

他說，希望能把「螃蟹夾金龍斷尾」用在推廣為災區募款方面，盼對支援能登半島地震重建有所助益。

在「螃蟹夾金龍斷尾」展示期間內，大阪螃蟹源會在道頓堀店內準備加賀蔬菜及石川縣名產，作為對捐款民眾的謝禮，同時也會販售特產品，所得款項將全數捐贈災區。

經營金龍拉麵的金龍製麵公司社長林裕人說，上個月在切斷立體招牌龍尾時，接獲超乎預期的迴響及各種意見和感想。

林裕人說，這次發生的事情讓他們再度認知到立體龍招牌是金龍拉麵的身分認同，同時，也讓他們思考能否利用這條金龍斷尾來活化道頓堀。

就在這種情況下，林裕人說，很感謝同樣在道頓堀開店的大阪螃蟹源提出合作機會，甚至也為金龍拉麵加油打氣。為了表達這份感謝，「我們讓立體招牌的龍喜極而泣」。

他說，未來也希望能在和其他商家合作同時，讓道頓堀更為發展；另外，在這次的合作期間，也希望多少為大阪螃蟹源推動的能登重建工作做出貢獻。

有學者在新聞下方留言盛讚這種作法說，「大阪螃蟹源真是厲害」，相信很多人都有這樣的感想。商業敏感度在於平時是否對身旁新聞保持敏感，然後思考把這些事情跟自己的公司聯繫起來，看看能夠做些什麼，這才是關鍵。