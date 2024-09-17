一娃生兩次！一疾病讓寶寶提前出生動手術 成功後再回媽媽子宮「繼續住」

英國有一位寶寶「出生兩次」！為了治療先天性疾病，一位媽媽在懷孕6個月時，同意讓醫生取出嬰兒，完成手術後再放回子宮繼續孕育。

根據《每日郵報》報導，英國一位女子在懷孕初期時被告知，肚子裡的寶寶患有先天性脊柱裂。先天性脊柱裂是指脊椎管閉合不完全，脊椎骨出現缺口，可能會導致脊柱內的神經組織向外突出。

醫療團隊在女子懷孕27周時，將寶寶從子宮裡取出進行修復手術，完成後再把寶寶放回子宮繼續孕育，直到38周時寶寶才「再次出生」。

動過手術的嬰兒背部留下一道疤痕，並且患有下疝畸形（Chiari malformation），出生後仍須接受多次手術，以修復大腦和脊椎的損傷。

醫療團隊認為寶寶不太可能走路，但經由物理治療，媽媽覺得還是有希望，「我非常感激這個手術給了他一個能走路的機會」。

研究顯示，英國每年約有600名嬰兒患有脊柱裂，目前尚不清楚導致這種疾病的原因。

隱性脊柱裂的縫隙非常小，脊隨得以保持在原位，因此症狀最輕微，有些人甚至不知道自己患有這種疾病。然而若是脊柱上有較大或多個缺口，會導致脊髓脊膜膨出，將原本應被保護住的神經組織暴露在外。根據暴露位置和嚴重程度，出現的症狀不一，有些嬰兒可能只會有皮膚病，嚴重則可能無法正常行走活動，或出現永久性腦損傷。

通常醫生會在嬰兒出生後修復這些缺陷，只有千分之一的機率需要在嬰兒仍在子宮內時進行手術。懷孕期間攝取充足的葉酸有助於胎兒脊隨發育。