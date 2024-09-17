女子網購「可頌造型燈」爬滿螞蟻 她傻眼試吃超酥脆：是真貨

現在有許多造型逼真的模型，總是讓人懷疑是不是就是真的。一名女子從網路上買了一款可頌造型的燈，結果卻發現疑似是「真的可頌」。

一名女子在TikTok發布影片，表示她在中國電商「Temu」上購入一款可頌造型燈，原本是要送給姐妹的禮物，結果女子發現有數百隻螞蟻爬滿這個「假可頌」。

女子對於這個現象充滿疑惑，進一步懷疑這會不會是「真的可頌麵包」，只是外面塗了一層樹脂？女子在這個可頌燈上戳了一個洞，發現裡面看起來真的很像真的可頌麵包。

影片中女子把可頌燈掰開，內部除了燈的基座外，其餘部分看起來就像麵包質地，甚至還掉出麵包渣。而女子為了追求真相，勇敢的剝下一片「麵包體」放入嘴巴，影片還有錄到酥脆的聲音，女子品嘗數秒後評價：「這真的是他X的的食物」。

影片引發數萬網友震驚，不少人表示自己也要去確認一下從Temu買的東西，「我要去確認一下我在Temu買的貓貓檯燈…」、「我有一個在Temu買的雞塊鑰匙圈，我也總是懷疑它是塗了樹脂的真雞塊」。大多數人也很關心吃下可頌燈的女子，女子也發布新影片證實自己健康無虞。