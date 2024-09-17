美國男子小時候把樂高塞進鼻子 相隔26年終於成功「擤出來」

很多兒童在頑皮的時候將東西放入鼻中，美國亞利桑那州（Arizona）就有一名男子在年少時將一個樂高（Lego）零件塞進鼻中，結果26年之後才成功與它「分離」。

福斯新聞（Fox News）9月12日報導，32歲的Ben Havoc在網上分享事件，稱自己在6歲時將一個圓形樂高零件放入鼻中。

他表示不知道自己當時為甚麼這樣做，不過因為零件太過細小，他無法取出零件，因此開始感到驚慌。

Havoc突然「靈機一動」，將樂高人偶放進自己的鼻中，希望它的頭件可以扣住圓形小零件，再一併取出。可能這個「天才大計」卻沒有奏效，樂高人偶的頭部亦堵塞在鼻內，令他本身已經緊張的情緒雪上加霜。

他的母親發現兒子有異樣後，用鉗子將樂高人偶頭部夾出來，但沒察覺圓形零件沒有取出，令它與Havoc「一同成長」。

Havoc表示自己患有多個呼吸問題，包括哮喘和睡眠窒息症，醫生最近建議對方在洗澡時擤鼻涕。他按照指示持續了6個月，結果日前成功將「居住」在他鼻中26年的零件噴出。

Havoc笑稱其中一邊鼻孔終於可以呼吸，又覺得這個零件或可能是自己患上健康問題的元兇。而他亦將零件放進袋中，交給醫生分析。

根據醫療輔助隊網站，兒童常把異物如鈕扣、彈珠塞進鼻孔內，除會傷害鼻黏膜外，還會阻礙呼吸。此外，異物亦可能滑入氣道。

如果遇到類似情況，醫療輔助隊建議以下4點處理方法：

(1) 不要嘗試取出異物。

(2) 囑傷者用嘴呼吸。

(3) 留意傷者是否出現呼吸困難。

(4) 盡速將傷者送院。

延伸閱讀：

日本名家逼真LEGO版《神奈川衝浪裏》「神還原」連浪花及船上漁民

誰說玩物喪志？澳洲「Lego迷」靠收藏品 成功買樓「上車」

文章授權轉載自《香港01》