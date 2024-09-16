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悲劇！人妻懷疑老公出軌 爬2樓窗回家疑捉姦失足墜地亡

香港01／ 撰文／布萊恩
網上瘋傳1段影片，指俄羅斯36歲人妻因懷疑丈夫「出軌」，情急下爬牆上2樓想從廚房窗戶走入室內「捉姦」，詎料意外失足從2樓墜下死亡。（影片截圖）
網上瘋傳1段影片，指俄羅斯36歲人妻因懷疑丈夫「出軌」，情急下爬牆上2樓想從廚房窗戶走入室內「捉姦」，詎料意外失足從2樓墜下死亡。（影片截圖）

夫妻間失去信任，可能導致悲劇收場！網上瘋傳1段影片，指俄羅斯1名36歲人妻懷疑丈夫「出軌」，情急下爬牆上2樓想從廚房窗戶走入室內「捉姦」，詎料意外失足從2樓直墜地面，頭部着地重創，送院搶救後不治身亡。警方正調查事件，雖然報導指因人妻想「捉姦」肇禍，但警方未有透露事件原因。

網上流傳影片長12秒，見到當時陽光普照，1名穿紅色背心的女子在大廈2樓窗戶位置攀爬，嘗試從左上方小窗戶進入屋內。可惜紅衣女探頭入窗後似無從入手，卡在小窗戶不時望向地下，數秒後失足直墜地面，背部及頭部受到重擊，一動不動。

人妻疑爬窗回家捉姦 失足墜樓亡

綜合外媒報導，事發於9月10日下午，地點在俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）。該名36歲人妻賴索西伯利亞（Lesosibirsk）因懷疑丈夫外遇，於是想爬牆上2樓想從廚房窗戶偷偷進入屋內「捉姦」，卻失足墜地，送院搶救不治。

當時1群青少年經過大廈，看到賴索西伯利亞在2樓做出危險動作，故用手機拍下現場情況，最初還在嘻笑，沒料到竟拍下有人墜樓死亡的過程。

警方：疑支架斷裂肇禍 屬意外事件

警方正調查事件，指當時賴索西伯利亞要從窗戶進入屋內，惟她踩着的支架懷疑斷裂，導致她失足墜樓。雖然報導指因賴索西伯利亞想「捉姦」而賠命，但警方僅代交事件是意外，未有透露內情。

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文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯 出軌

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