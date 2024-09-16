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博物館拾獲參觀者遺忘30年的錢包 館方急尋失主：內有1992年火車票

聯合新聞網／ 綜合報導
英國的一間博物館正在尋找30多年前弄丟錢包的主人。示意圖／ingimage
英國的一間博物館正在尋找30多年前弄丟錢包的主人。示意圖／ingimage

英國的一間博物館正在尋找30多年前弄丟錢包的主人。據 BBC 15 日報導，格里姆斯比漁業遺產中心（Grimsby Fishing Heritage Centre）位於林肯郡（Lincolnshire）的港口城鎮格里姆斯比（Grimsby），該博物館近期在一個展覽船隻下發現了一個錢包，而這錢包的失主似乎是來自30多年前的參觀者。

博物館的技術人員指出，錢包被發現的地點為該館旁邊港口的一艘展覽漁船羅斯泰格號（Ross Tiger）下。這艘羅斯泰格號是1950年代的漁船，目前被當地視為英國最古老的柴油側拖網漁船。根據外媒報導，技術人員表示錢包裡面有一張1992年的火車票、一張護理卡和一封圖書逾期未歸還的通知信。錢包裡還裝著年輕男子的照片，根據遺失時間來推斷，照片中男子現在應該已經約50多歲，不過目前還不確定相片中的年輕男子就是錢包的主人。

管理該博物館的理事會表示，雖然這位失主目前的圖書館逾期費用可能很高，而且肯定錯過了1992年的那班火車，但漁業遺產中心的團隊還是希望找到這錢包的合法持有者，以方便歸還錢包及裡頭的個人物品。

博物館 英國

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