逃脫2周竟奇蹟存活！日本企鵝Pen醬45公里外尋獲 飼養員：「歸功」於颱風
日媒FNN於9月11日報導，日本愛知縣一個動物園8月底發生企鵝Pen醬（ペンちゃん）「逃脫」事件，由於牠一直由園方圈養，園方估計牠難以在野外生存，幸兩週後傳來好消息，在45公里外的海灘尋回牠，日媒形容牠能存活是「奇蹟般」，飼養員都感到難以置信，之後認為Pen醬得以生存「歸功」於颱風。
8月25日，6歲的雌性企鵝Pen醬在愛知縣日間賀島逃脫，牠本來獲園方安排在海裏游泳，以防止中暑，但突然受到某種東西驚嚇，牠從圍網上的一個洞逃出，不知所蹤。
飼養員今井亮輔本來都對Pen醬的生存機會不感樂觀，他指圈養的企鵝肌肉質量很少，Pen醬過去從未在海裡長時間游泳，他又指「老實說，我認為在自然世界中生存很困難。自從牠們（企鵝）出生以來，牠們還沒有學會如何捕捉活魚，捕捉食物會非常困難。」
雖然外界認為Pen醬凶多吉少，幸最終傳來好消息，在兩週後的9月8日，有民眾在愛知縣知多市目擊到Pen醬，地點是距離「逃亡」地點45公里的海灘，工作人員趕到海灘後成功尋回Pen醬，牠狀況良好。
今井亮輔又開心又驚訝，他稱「說實話，一開始我很懷疑，這是真的嗎？我不得不說這是一個奇蹟。」
在Pen醬失蹤後，動物園發出的公告，呼籲居民留意：
飼養員：「歸功」於颱風
他之後指，Pen醬能成功存活「歸功」於颱風。日本8月底起連續多天受到颱風「珊珊」吹襲。
他稱颱風的出現有利於Pen醬，因船無法航行，令牠不會發生遭撞事件，也不會被漁網纏住，破紀錄的大雨也讓牠可補充水份和身體涼爽。
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文章授權轉載自《香港01》
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