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心血來潮驗DNA...意外揭12歲兒子不是親生！結局反轉竟和「生父」成朋友

聯合新聞網／ 喬納森
國外一對夫妻意外發現小兒子的「生父」另有其人。示意圖／Ingimage
國外一對夫妻意外發現小兒子的「生父」另有其人。示意圖／Ingimage

一家人驗DNA隨時有出乎意料的後果！美國有對找到為了好奇，於是與2名兒子一起驗DNA，竟發現12歲小兒子與父親沒有血緣關係，後來發現妻子進行人工受孕時，診所誤將另1名男子的精子重複使用而導致事件。不過夫妻最後替小兒子找到生父，兩家人更成為好朋友，可算大團圓結局。

綜合外媒報道，居於美國猶他州的夫婦唐娜（Donna Johnson）與丈夫萬納（Vanner），高中時已認識及交往，兩人在2003年結婚並生下大兒子小萬納（VannerJr.），其後因唐娜健康出問題，無法自然受孕，夫婦於2007年嘗試人工受孕，經多次嘗試終成功誕下小兒子提姆（Tim）。

而最近唐娜為了好奇，全家人進行了DNA檢測，結果卻出乎意料。測試結果發現大兒子小萬納的父親確實是萬納，但小兒子提姆卻與萬納沒有血緣關係。萬納才發現自己幫陌生人養了12年兒子；事後夫妻決定向提姆說出真相，提姆卻平靜的接受。

人工受孕診所出錯導致事件

後來提姆提出想知道自己的生父是誰，為此夫妻特地回到DNA檢測單位，從他們的資料庫找到1名疑似是提姆的阿姨，輾轉獲得對方的聯絡方法後，找到提姆阿姨的兄弟德文（Devin McNeil）；之後在德文同意後，兩人接受DNA檢測，結果證實德文才是提姆的生父。

調查下去，揭發當年德文和妻子也在同一間診所進行人工受孕，德文的精子意外被重複使用在唐娜身上，因此才出現這宗荒唐事件。事後德文沒有爭取提姆撫養權，兩家人反而成為了好朋友，不時會傳訊息問候對方。兩家人亦在2022年與造成疏失的診所達成和解。

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文章授權轉載自《香港01》

DNA 懷孕

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