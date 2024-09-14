美國爆華裔女搶殺案！她拿棍力抗2賊 慘在尪、兒面前中槍亡

美國發生華裔女子槍殺案件。已移民美國10多年的福建家庭，居住在曼哈頓下城的唐人街，當中人父有一晚遭2名蒙面賊跟隨進入大廈，並企圖搶劫。人父極力反抗，妻兒聞訊上前加入戰局，當中母親拿棍與2賊對峙，卻在夫兒面前遭開槍射臉，當場中彈身亡，竊賊則搶走人父手機後逃之夭夭。兒子事後接受當地媒體採訪時形容心情哀傷，街坊亦對案件大感震驚，警方正調查案件，並設法追緝兇徒歸案。

死者10多年由福建移民到美國

據了解，涉事家庭10多年由福建移民到美國，居於曼哈頓下城唐人街1幢大廈的8樓單位，57歲母親劉應珠（Ying Zhu Liu，音譯）擔任家庭健康助理，與61歲林姓丈夫育有32歲兒子。

蒙面賊尾隨人夫為搶劫

事發於本月9日（周一）晚上約11時，人父返回居住的大廈時，遭到2名戴著黑色滑雪面具的竊賊尾隨，雙方進入電梯後，竊賊嘗試搶走人父財物。當時兒子獲悉父親即將返家，於是在電梯外守候，結果發現父親正與竊賊纏鬥，父子在走廊與竊賊對抗。

母親臉部中彈當場死亡

兒子試圖上前幫手，但遭到其中1名竊賊用槍柄敲打，劉婦聽到打鬥聲，取棍出來與竊賊對峙，結果竊賊當著丈夫和兒子面前向她開槍。劉婦臉部中彈當場死亡，竊賊則搶走人父手機後立即逃離現場。鄰居獲悉出事後協助報警，人父和兒子在事件中受輕傷送院。

兒子︰現在只感到悲傷

兒子事後接受當地媒體訪問時，形容「現在只感到悲傷」，自己並不認識兇徒。與受害家庭認識的人士亦表示，與涉事人父在工作中認識，他們在美國沒有太多親戚，「過去10多年來，這棟大樓沒有發生過類似罪案，但這是美國」，起初以為只是普通搶劫案，沒想過釀成命案重，而附近街坊同樣對案件感到震驚。

兇徒是非洲裔男子

消息稱，2名兇徒均是非洲裔男子；警方向當地媒體交代案情，指槍手身穿紅黑連帽外套、黑褲，白色條紋褲子，以及白色運動鞋；另1名疑犯身穿黑色連帽外套、黑褲和黑白色運動鞋，案件調查仍在進行中。

劉婦家門貼有「康樂吉祥」和「金龍獻瑞」等字句，事後門前仍有許多物品散落地上，血跡位於鄰居門前和走廊，牆上有1個血手印，有1灘血跡集中在靠近樓梯門口的地板上，且有1個完全染血的枕頭，相信是劉婦急救時曾使用，可見出血情況極之嚴重。

案發大廈管理公司拒絕回應

事發大廈的管理公司拒絕回應。有報道指，案伋大廈樓高12層，提供16個單位，均設有陽台，可以欣賞曼哈頓大橋的景色。劉婦居住的樓層總共有2個單位，大廈地下設有學前班和商業舖位，根據網上資料，該大廈2房2浴室連陽台的單位，目前售價高達138萬美元（約4409萬新台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》