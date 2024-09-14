風俗妹接客被綁！20歲色狼劫財劫色 隔日超商1離奇舉動落網
日本發生賣淫女子遭劫財劫色案件。熊本市1名20歲男子在酒店召來1名在風俗店兼職的女子，當女子進入房間後，男子露出賊相，被指用電線捆綁女子的手腳，繼而進行猥褻行為，然後取走其放有3萬日元（約新台幣6,800元）現金的錢包等財物，然後逃之夭夭。
至翌日，涉案淫匪前往當地1間便利店，離奇地突然向職員表示自己犯案，拜託對方報案。警方接報到場拘捕涉案男子，但他被捕後聲稱只是綁起女子，沒有對她進行猥褻行為，案件仍在調查中。
20歲涉案男子長尾風希來自山鹿市昭和町，報稱無業，案發於本年8月17日晚上9時許，長尾入住熊本市西區1間酒店，其間召來1名20多歲派遣型風俗店兼職女員工，協議會提供性服務。當女子進入房間後，長尾卻用電線捆綁對方手腳並進行猥褻行為，性侵得逞後拿走其裝有3萬日圓現金的錢包和智慧手機。
長尾徒步逃離酒店，之後往乘搭地鐵，翌日（18日）進入玉名市的1間便利店，懷疑良心發現，離奇地向店員承認犯法，並請求對方協助報警。警員接報到場，以涉嫌搶劫和非自願性交等罪名拘捕長尾。
當地警方消息稱，受害女子脫困後手腳擦傷，被捕男子接受調查時，只是承認自己捆綁對方和搶走財物，堅決否認曾進行猥褻行為。案件仍在調查中，本年8月19日，被捕男子被送往檢察官辦公室。
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文章授權轉載自《香港01》
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