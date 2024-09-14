快訊

吳謹言官宣結婚被質疑「已婚三年搶鋒頭」 老闆于正回嗆咒：造謠不得好死

烤肉鋁箔紙該用霧面還亮面？專家揭「常見3用法」都錯：效果差很多

MLB／賈吉逆轉滿貫砲！終結生涯最長16場、75打席全壘打荒

風俗妹接客被綁！20歲色狼劫財劫色 隔日超商1離奇舉動落網

香港01／ 撰文／田中貴
馬來西亞昨（28）日發生一起令人髮指的家庭悲劇，一名45歲的父親遭控性侵自己14歲的女兒，噁心獸行更被放學回家的11歲么女目睹。示意圖／ingimage
馬來西亞昨（28）日發生一起令人髮指的家庭悲劇，一名45歲的父親遭控性侵自己14歲的女兒，噁心獸行更被放學回家的11歲么女目睹。示意圖／ingimage

日本發生賣淫女子遭劫財劫色案件。熊本市1名20歲男子在酒店召來1名在風俗店兼職的女子，當女子進入房間後，男子露出賊相，被指用電線捆綁女子的手腳，繼而進行猥褻行為，然後取走其放有3萬日元（約新台幣6,800元）現金的錢包等財物，然後逃之夭夭。

至翌日，涉案淫匪前往當地1間便利店，離奇地突然向職員表示自己犯案，拜託對方報案。警方接報到場拘捕涉案男子，但他被捕後聲稱只是綁起女子，沒有對她進行猥褻行為，案件仍在調查中。

20歲涉案男子長尾風希來自山鹿市昭和町，報稱無業，案發於本年8月17日晚上9時許，長尾入住熊本市西區1間酒店，其間召來1名20多歲派遣型風俗店兼職女員工，協議會提供性服務。當女子進入房間後，長尾卻用電線捆綁對方手腳並進行猥褻行為，性侵得逞後拿走其裝有3萬日圓現金的錢包和智慧手機。

長尾徒步逃離酒店，之後往乘搭地鐵，翌日（18日）進入玉名市的1間便利店，懷疑良心發現，離奇地向店員承認犯法，並請求對方協助報警。警員接報到場，以涉嫌搶劫和非自願性交等罪名拘捕長尾。

當地警方消息稱，受害女子脫困後手腳擦傷，被捕男子接受調查時，只是承認自己捆綁對方和搶走財物，堅決否認曾進行猥褻行為。案件仍在調查中，本年8月19日，被捕男子被送往檢察官辦公室。

延伸閱讀：

中秋食烤肉！醉男感下體「濕熱」被性侵　男屋主辯稱：我們是炮友

71歲翁迷暈老婆供72男性侵　人妻受害9年從不知　1原因揭心寒真相

文章授權轉載自《香港01》

性侵 猥褻

相關新聞

風俗妹接客被綁！20歲色狼劫財劫色 隔日超商1離奇舉動落網

日本發生賣淫女子遭劫財劫色案件。熊本市1名20歲男子在酒店召來1名在風俗店兼職的女子，當女子進入房間後，男子露出賊相，被指用電線捆綁女子的手腳，繼而進行猥褻行為，然後取走其放有3萬日元（約新台幣6,8

剛結婚就去會小三？人夫新婚當晚被槍殺、同行友人頭部中彈 行兇畫面曝光

巴西發生恐怖槍殺案，死者是剛與女友結婚數小時的新婚人夫，事發時被指懷疑趕去與小三幽會，途中遭到槍殺。槍手的行兇過程被監視器拍下，片段在網上瘋傳，只見戴著安全帽的新婚人夫沿著街道奔跑逃命，卻被兇徒追趕開

扮日本警察...3名台灣人詐騙七旬老翁2609萬元黃金 嫌犯身分遭曝光

日本警方日前依詐欺罪逮捕3名台灣人，3人涉嫌騙取一名70多歲日本老翁價值約1億1500萬日圓（約新台幣2609萬元，約合597萬港幣）的黃金。 日媒公布3名台灣籍嫌犯的姓名與年齡，分別是36歲官佩如、25歲的李哲宇與25歲楊孟勛。

雙胞胎嫁雙胞胎 兩夫妻同時生兒成罕見「四元雙胞胎」

美國一對雙胞胎姊妹分別嫁給另一對雙胞胎兄弟，更巧的是，兩對夫妻還在差不多的時間懷孕生子，也因為這樣他們的寶寶成了非常罕見的「四元雙胞胎」（quaternary twins）。

兩個老公、無數男伴還不夠 美國人妻上節目公開徵友

美國北卡羅來納州一名女子已經有兩個老公、無數的男友，但她還是想要找更多異性建立關係，甚至還上電視節目公開徵友。

和波音737飛機交往9年分手 女子愛上「別人」稱：仍是朋友

德國一名女子跟波音737飛機「交往」九年，近期宣布「兩方」已經分手。女子坦承自己已經喜歡上其他物品，不過現在和「前任」還是朋友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。