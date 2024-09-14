剛結婚就去會小三？人夫新婚當晚被槍殺、同行友人頭部中彈 行兇畫面曝光

巴西發生恐怖槍殺案，死者是剛與女友結婚數小時的新婚人夫，事發時被指懷疑趕去與小三幽會，途中遭到槍殺。槍手的行兇過程被監視器拍下，片段在網上瘋傳，只見戴著安全帽的新婚人夫沿著街道奔跑逃命，卻被兇徒追趕開槍射殺。而死者的友人當時來向他借用機車，頭部意外中彈需送醫槍救，警方正調查案件內情。

槍手乘私家車到來開槍

死者菲利克斯（Winderlan Douglas Oliveira Felix）過往做過網約司機和售賣手機配件，生前是2名孩子的父親，與女友交往2年多，本月3日結婚。

新婚當晚9時許，菲利克斯在結婚數小時後外出，並相約朋友維克多（Victor）在馬塞約（Maceió）見面，並把電單車借予維克多。監視器拍到槍擊案發生在1個加油站，菲利克斯與維克多在該處見面，其時槍手疑乘私家車到來，下車走近並開槍，維克多先被誤中，頭部受傷，倒在接應兇徒的私家車旁邊。戴著安全帽的菲利克斯則在現場一帶奔走逃命，兇徒從後追趕且開了數槍，然後登上私家車離開。

戴着安全帽的菲利克斯沿住街道奔跑，槍手從後追趕。圖／截自影片

遺孀悲痛：會永遠愛你

菲利克斯中槍倒地，送醫搶救後證實不治；維克多亦要送醫，幸救治後沒有生命危險，他將會協助警方調查。

當地傳媒報道，遺孀對丈夫遇害一事感到悲痛，形容「世界崩潰了」、「無法用言語來形容痛苦」，並指亡夫可以令到每個人快樂，「會永遠愛你（菲利克斯）」。

警方正調查槍手下落和犯案動機，暫時不知是否有人想1次過射殺菲利克斯和維克多，正翻查現場一帶的閉路電視片段蒐證。警員表示，經調查後，相信菲利克斯當時打算和另1名女子會面，卻遭到槍殺，正聯絡該名女子協助調查。另有報導稱，該名女子是菲利克斯的小三，菲利克斯新婚後仍打算與她見面。

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文章授權轉載自《香港01》