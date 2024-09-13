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扮日本警察...3名台灣人詐騙七旬老翁2609萬元黃金 嫌犯身分遭曝光

香港01／ 撰文：許祺安
黃金。示意圖／ingimage
黃金。示意圖／ingimage

日本警方日前依詐欺罪逮捕3名台灣人，3人涉嫌騙取一名70多歲日本老翁價值約1億1500萬日圓（約新台幣2609萬元，約合597萬港幣）的黃金。

日媒公布3名台灣籍嫌犯的姓名與年齡，分別是36歲官佩如、25歲的李哲宇與25歲楊孟勛。

《朝日新聞》報導，無業的3名台灣人4月至7月12日盯上一名住在京都的7旬老翁，透過電話冒充成高知縣的警察並謊稱，「你疑似出售戶頭，因此對你發布逮捕令，為了洗清嫌疑，請購買8.5公斤的黃金。」

老翁擔心被捕，因此聽從指令購入金條，依照3人的指令放在自家玄關。官姓女子7月12日將金條取走，就此失聯，老翁8月通報警方。

官女稱3人是由自己負責取走金條，並將黃金轉交給另外2名嫌犯。她表示，自己原本是想要在網路上尋找借錢的機會，輾轉發現這份「工作」。

台媒報導，值得注意的是，3人已經是第3度被警方逮捕，他們先前就曾經使用類似手法詐騙黃金。

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文章授權轉載自《香港01》

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