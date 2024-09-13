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雙胞胎嫁雙胞胎 兩夫妻同時生兒成罕見「四元雙胞胎」

聯合新聞網／ 綜合報導
雙胞胎布蘭妮和布里安娜嫁給另一對雙胞胎，生下了四元雙胞胎。示意圖，非當事人。圖／ingimage
雙胞胎布蘭妮和布里安娜嫁給另一對雙胞胎，生下了四元雙胞胎。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國一對雙胞胎姊妹分別嫁給另一對雙胞胎兄弟，更巧的是，兩對夫妻還在差不多的時間懷孕生子，也因為這樣他們的寶寶成了非常罕見的「四元雙胞胎」（quaternary twins）。

據《鏡報》（Mirror）報導，同卵雙胞胎姐妹布蘭妮（Brittany）和布里安娜（Briana）分別嫁給了同卵雙胞胎兄弟喬希（Josh）和傑瑞米（Jeremy）。傑瑞米與布里安娜在2021年1月生下兒子傑克斯（Jax），不到幾個月，喬希與布蘭妮也在4月生下兒子傑特（Jett）。

這樣特別的緣分，讓傑克斯和傑特不僅是堂兄弟，更是擁有完全相同基因的兄弟，也就是所謂的「四元雙胞胎」。

四元雙胞胎是指兩對同卵雙胞胎生下兩個寶寶，兩個寶寶出生的時間少於九個月。因為DNA相同，所以基因上來說是親兄弟姊妹，不過按照稱謂又是堂兄弟姊妹，是十分罕見的情況。

布里安娜受訪時表示，她跟布蘭妮一直以來都希望能夠重疊時間懷孕，因為這樣她們就會生下罕見的四元雙胞胎。目前全世界已知的四元雙胞胎只有300例。

布蘭妮說，雖然按常理來說，她跟喬希才是傑特的親生爸媽，但按照生物學來說，傑特其實有兩個爸爸、兩個媽媽，因為他們的DNA是一樣的，而對傑克斯來說也是這樣。

他們決定像四個爸媽這樣扶養兩個孩子，布蘭妮也說如果之後再生育，也希望能再次跟布里安娜重疊時間，再誕生另一組四元雙胞胎。

這兩對夫妻不只差不多時間生子，當初他們也是一起訂婚，在同一天同時說出「我願意」並結婚。布蘭妮說，雙胞胎跟另一對雙胞胎交往結婚的好處，就是能完全理解雙胞胎之間的情感連結，跟彼此建立深厚的關係。

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