兩個老公、無數男伴還不夠 美國人妻上節目公開徵友

美國北卡羅來納州一名女子已經有兩個老公、無數的男友，但她還是想要找更多異性建立關係，甚至還上電視節目公開徵友。

據UNILAD報導，53歲的肯雅（Kenya Stevens）和第一任丈夫卡爾（Carl Stevens）結婚27年，跟第二位丈夫泰格（Tiger）則結婚十年。雖然已經有兩任丈夫，她私底下還是有許多伴侶，會跟不同異性出門約會。不過就算這樣，肯雅還是不滿足，受邀上TLC的節目《尋找丈夫兄弟》（Seeking Brother Husband）徵友。

肯雅表示，她非常熱愛戀愛的感覺，也享受跟不同伴侶約會的生活，加上她的個性愛好自由，所以就建立了與眾不同的關係。談到自己的戀愛關係，肯雅說自己男友和伴侶多到「數不清」，但她認為這樣的關係不一定適合所有人。

肯雅、卡爾和泰格上節目受訪，因為卡爾「對同床共枕不再有興趣」，卡爾現在睡在自己的房間，肯雅則跟泰格一起睡。雖然三人已經習慣這樣的互動模式，但聽到肯雅還想再找其他伴侶時，氣氛立刻又緊張起來。

肯雅向泰格解釋，自己並不是不想再跟泰格在一起，只是就像當年她對卡爾的感覺一樣，他們已經進入新的階段，她想要新的對象追求「戀愛感」。

Kenya Stevens has married two men for years and has had grown kids with them .



She added that the two husbands get along easily and they do a lot of things together.



Frame two for the video 👇🏾#NRGRadioUG pic.twitter.com/Pcb5JQKJj7 — NRG RADIO UG🇺🇬 (@NRGRadioUganda) 2023年3月30日

對此泰格保持懷疑的態度，他認為就算在關係中再加一個新伴侶，肯雅也不一定就會真的快樂。泰格也動之以情，表示自己已經習慣跟肯雅同床共枕的生活，肯雅的行為讓他懷疑自己是不是還不夠好。對此卡爾也坦承，自己之前在泰格加入時，也覺得很嫉妒，但他後來還是學著放下並釋懷。