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和波音737飛機交往9年分手 女子愛上「別人」稱：仍是朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
女子對飛機一見鍾情，和它「交往」九年。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子對飛機一見鍾情，和它「交往」九年。示意圖，非當事人。圖／ingimage

德國一名女子跟波音737飛機「交往」九年，近期宣布「兩方」已經分手。女子坦承自己已經喜歡上其他物品，不過現在和「前任」還是朋友。

據《鏡報》（Mirror）報導， 36歲的蜜雪兒（Michele Köbke）是在2014年開始跟飛機建立「戀愛關係」。她說自己在柏林泰格爾機場，透過窗戶看到重達40噸的波音737-800，立刻對它一見鍾情產生愛意，還認為它就是她「一生的摯愛」。

蜜雪兒說這架飛機對她有著性吸引力，她甚至親暱的稱呼這架飛機「親愛的」。蜜雪兒表示，自己最喜歡的是飛機的機翼、翼尖和推進器，但在經過近十年的「遠距離戀愛」後，他們已經和平分手。她透露，雖然這段奇特的感情已經結束，但雙方還是朋友。

蜜雪兒說自己是「物性戀者」，也就是對無生命物體產生感情或性吸引力的人。這種獨特的性偏好雖被心理學家視為是一種性慾倒錯（paraphilia），但大多數情況下不需要治療。

在與飛機最初「相戀」的六年裡，蜜雪兒常常透過柏林機場的玻璃窗跟它「見面」。一直到2019年9月，她才首次在機庫內近距離接觸到自己的愛人。她不但能親吻飛機，還能站在機翼上，對她來說那簡直就是「一生中最美的時刻」。

為了維持自己跟飛機之間的連結感，蜜雪兒買了許多飛機零件，甚至還有一個約158公分長的飛機模型，天天與它同床共眠。不過「分手」以後，她把300多個收藏品都轉手賣掉，好擺放她的新愛人。現在的她已經愛上騎士盔甲，一頭栽進中世紀文化的魅力之中。

波音

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