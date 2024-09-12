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1856年法國蒸氣船肇逃沉沒 美麻州外海發現殘骸

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國潛水人員已在麻州外海的大西洋海底，發現法國蒸汽船里昂號（Le Lyonnais）殘骸。圖／法新社
美國潛水人員已在麻州外海的大西洋海底，發現法國蒸汽船里昂號（Le Lyonnais）殘骸。圖／法新社

美國潛水人員已在麻州外海的大西洋海底，發現法國蒸汽船里昂號（Le Lyonnais）殘骸。這艘船1856年撞上另一艘船後「肇逃」，最後沉沒，造成114人喪生。

法新社報導，「里昂號」建於1855年，當時是各方眼中最先進的船隻，但在完成從勒哈佛（Le Havre）到紐約（New York）的處女航後，就於返回法國的途中發生事故。

紐澤西州大西洋沉船打撈公司（Atlantic WreckSalvage）人員塞利蒂（Jennifer Sellitti）表示，經過20年的搜尋，潛水船「毅力號D/V」（D/V Tenacious）團隊上個月發現了里昂號的殘骸。

塞利蒂說，潛水人員在麻州紐貝德福（New Bedford）外海320公里的喬治沙洲（Georges Bank）確認了里昂號殘骸。他們婉拒透露殘骸確切位置。

塞利蒂告訴法新社說：「它看起來當然不如從前那般好…它真的支離破碎了。」

她說：「北大西洋對沉船而言是個殘酷的地方，風暴、潮汐…南特基暗沙（Nantucket shoals）以流沙而聞名，這些流沙就足以完全掩埋沉船殘骸。」

塞利蒂說，引擎汽缸尺寸是辨識這艘船的關鍵。

里昂號這艘鐵殼船既有風帆也有蒸汽機，由英國造船廠萊爾德氏公司（Laird & Sons）為法美公司（Compagnie Franco-Americaine）建造，提供橫跨大西洋的客運和郵政服務。

塞利蒂說：「1850年代是從風帆轉向蒸汽動力的開始…是法國在發展第一條成功載客海運線的早期嘗試階段。」

1856年11月2日晚間，載有132名乘客與船員的里昂號，與美國三桅帆船「亞得里亞號」（Adriatic）相撞。當時亞得里亞號正從緬因州駛往喬治亞州途中。

亞得里亞號船長杜然（Jonathan Durham）在1856年11月19日的「紐約時報」（The New York Times）發布聲明表示，事發在晚上11時，當時有著星光但夜色「朦朧」，里昂號「突然改變了航向，無法避免地發生了碰撞」。

杜然表示，亞得里亞號受損嚴重，但兩天後成功在麻州格洛斯特（Gloucester）靠岸，里昂號則繼續航行。

塞利蒂說，實際上，里昂號嚴重受損，船體吃水線處破一個洞，疑似靠近煤倉的地方也被撞出另一個洞。

里昂號幾天後沉沒，少數倖存者由另一艘船救起。

塞利蒂指出，里昂號的沉沒「在當時是件大事」。

她說，那位美國籍船長後來被捕，並在法國受審。她同時表示，這次事件也引發許多新的海事責任問題，諸如帆船在海上遇到蒸氣船會出現什麼情況。

她說，這場儒勒．凡爾納（Jules Verne）小說「海底兩萬里」（Twenty Thousand Leagues Under the Sea）提到的災難，是當時國際關注的焦點，但美國1861年爆發南北戰爭之後，「大家便不再談論這件事，話題都轉到戰爭上」。

法國 美國 里昂

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