快訊

柯文哲政治獻金案 檢今再次傳喚被告會計師端木正

圖書館被成人片取景？台大「比對畫面」喊告：非事實、踩到紅線

柯文哲訴訟打「辦A案問B案」蔚為風潮？黃子佼也用了這一招

南韓女直播主愛愛遭掐死！兇嫌曾「斗內」近30萬 被逮自曝有殺人前科

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名女直播主在和男粉絲性交過程中遭掐死。示意圖，非當事人。圖／ingimage
南韓一名女直播主在和男粉絲性交過程中遭掐死。示意圖，非當事人。圖／ingimage

直播產業興盛，不少人靠「斗內（donate，贊助）」賺進大把鈔票。南韓一名有婦之夫曾經斗內給一位女直播主高達千萬韓元，然而兩人發生性行為時，男子竟掐死女直播主後逃逸。

根據《朝鮮日報》報導，韓國法院日前審理一起謀殺案。一名40餘歲男性曾「斗內」一名20多歲女性直播主高達約1200萬韓元（約新台幣28萬），兩人多次私下會面並發生性關係

今年3月，兩人再度見面，然而在性交過程中，女直播主頸部遭壓迫，她央求停下、最後甚至已經癱軟了，男子仍不予理會，最終導致女子窒息死亡。

男子勒死女直播主後，不但沒有報警自首，反而把受害者的物品分散丟在首爾各處，製造女子被搶劫的假象，但最終警方仍逮到男子。

令人震驚的是，原來男子有殺人前科，他供稱這次並沒有殺人意圖，只是一場意外，「我有（謀殺）前科，所以才逃走，我怕如果這件事被發現，可能就要在監獄裡度過餘生了」。

男子的律師也表示，事發後男子有對女直播主進行心肺復甦術，因此並沒有殺人意圖。

檢方要求法院判處男子30年徒刑，而男子的妻子因為協助他逃跑，被判處1年徒刑。兩人的宣判日訂於10月4日。

性行為 性關係 直播 直播主

延伸閱讀

英女跟男友性行為時遭勒死 專家警告此舉「極其危險」

26歲網美自爆在爸爸墳前拍A片 高喊：完成藝術了

太太沒性慾…他憶蜜月旅行吸大麻助性「高潮感強烈」 性學博士揭3大心理狀態

愛愛太激烈被撞破！女黃體破裂血狂滴衝急診 醫驚：血流滿肚子，肝都泡在裡面｜元氣網

相關新聞

南韓女直播主愛愛遭掐死！兇嫌曾「斗內」近30萬 被逮自曝有殺人前科

直播產業興盛，不少人靠「斗內（donate，贊助）」賺進大把鈔票。南韓一名有婦之夫曾經斗內給一位女直播主高達千萬韓元，然而兩人發生性關係時，男子竟掐死女直播主後逃逸。

1856年法國蒸氣船肇逃沉沒 美麻州外海發現殘骸

美國潛水人員已在麻州外海的大西洋海底，發現法國蒸汽船里昂號（Le Lyonnais）殘骸。這艘船1856年撞上另一艘船後...

砸逾400萬改頭換面！櫻花妹曬整型前後對比「就是為了流量」 逆襲變身CEO

擁有天使臉蛋、魔鬼身材的日本網紅平瀨愛理（平瀬あいり），在IG上擁有超過百萬的粉絲追蹤，這位精緻美女對自己的過去毫不避諱，自爆砸了大把鈔票整型…

到底多想嫁？女賓客搶捧花搶到扭打在地 所有人全看傻眼

波士尼亞日前舉辦一場婚禮，新人才剛交換誓詞，賓客就為了搶捧花上演「全武行」，幾名女子扭打在一起，甚至倒地還不停手，讓現場氣氛瞬間從浪漫甜蜜變成一場鬧劇。

影／渴望生小孩 她買7隻人形娃娃按時餵飯、喝奶、換衣服

美國一名女子很想當媽媽，不過由於自己一直沒有生育，她決定乾脆買進人形娃娃，開始「養育」這些娃娃。她不但會餵娃娃吃飯、喝奶，還常給它們換衣服，帶它們「出去玩」。

巴西女健身網紅秀火辣健美照 自曝為維持身材每月吃250顆蛋

巴西一名健身網紅靠著超自律的飲食和規律運動養成傲人體態，近期她在社群媒體上分享自己的飲食菜單，宣稱自己每個月要吃掉250顆蛋和15公斤地瓜，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。