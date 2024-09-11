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砸逾400萬改頭換面！櫻花妹曬整型前後對比「就是為了流量」 逆襲變身CEO

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網紅平瀨愛梨在IG上擁有超過百萬的粉絲追蹤，這位精緻美女對自己的過去毫不避諱，曾自爆砸了大把鈔票整型，並因「術前、術後對比照」在社群媒體上爆紅。情境示意圖。圖／Ingimage
日本網紅平瀨愛梨在IG上擁有超過百萬的粉絲追蹤，這位精緻美女對自己的過去毫不避諱，曾自爆砸了大把鈔票整型，並因「術前、術後對比照」在社群媒體上爆紅。情境示意圖。圖／Ingimage

擁有天使臉蛋、魔鬼身材的日本網紅平瀨愛梨（平瀬あいり），在IG上擁有超過百萬的粉絲追蹤，這位精緻美女對自己的過去毫不避諱，曾自爆砸了大把鈔票整型，並因「術前、術後對比照」在社群媒體上爆紅。近日，她接受日媒採訪，分享一路走來的心路歷程，並在訪問中直言，當初選擇公開整容前後的對比照「就是為了流量」。

2023年，平瀨愛梨就曾經在YouTube發布影片，揭露自己並非天然美女。片中提到母親在她3歲時，和濫情又屢屢欠債的父親分居。兩人離婚後，母親常常對平瀨抱怨「看到妳的臉就會想到前夫」，並狠心說道「希望我沒有生下妳」，導致平瀨在小小年紀便開始討厭自己的外貌。不僅在家裡受到母親冷落，平瀨又多次因為長相遭到同學欺凌，種種的經歷讓她再也無法承受，才下定決心改變外貌。

平瀨表示，自己只有高中畢業，為了存到高昂的手術費用，她從16歲開始省吃儉用，陸續從事了搬家工人、保全等職業。25歲那年，平瀨終於存到1000萬日圓（約新台幣226萬元），並將這筆金額投入臉部和身體的整型手術，如願成了甜美又精緻的絕世美女，她的生活也因此發生了180度的巨大轉變。

「改頭換面」後，平瀨大方分享自己術前術後的照片，並因為驚人的對比圖迅速爆紅。自此之後，她努力經營各個社群媒體，並在綜合武術錦標賽「Breaking Down」裡擔任舉牌女郎，成功打開知名度。除了動刀整型，平瀨成為網紅後，還會砸錢研究化妝、服裝、髮型，以及管理皮膚和體態，零零總總的花費已超過2000萬日圓（約新台幣453萬元）。

2024年，平瀨參加日本戀愛真人秀《愛的鬣狗》第二季，一舉進軍演藝圈，更受到運營綜合武術錦標賽「Breaking Down」的BACKSTAGE集團青睞，成為旗下公司BACKSTAGE AGENT Inc.的CEO，可以說是從相貌平平、僅有高中學歷的少女，成功翻轉人生。

近日，平瀨愛梨接受日媒《女子SPA！》的訪問，分享一路走來的心路歷程，她不諱言的直呼，自己選擇公開整型前後對比照，的確是因為流量，「但說實話，我沒想到會得到這麼正面的反響」。平瀨表示，希望外界對她的關注，能夠帶給對外貌自卑的人勇氣，也希望自己可以幫助那些因為外表而苦苦掙扎的人。

談到對整型手術的想法和感受，平瀨堅定的說：「我一點也不後悔」，她認為儘管大眾對整型的負面看法依舊不少，但透過手術不只能改變外貌，也可以讓缺乏自信的人變得更加有信心。平瀨強調，整容手術是有風險的，若真的想動刀，需要仔細選擇醫院和醫生，「但即使考慮到這一點，也依然想整型的話，我認為整型手術的確可以改變一個人的人生」。

日本 社群媒體 網紅

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