到底多想嫁？女賓客搶捧花搶到扭打在地 所有人全看傻眼
波士尼亞日前舉辦一場婚禮，新人才剛交換誓詞，賓客就為了搶捧花上演「全武行」，幾名女子扭打在一起，甚至倒地還不停手，讓現場氣氛瞬間從浪漫甜蜜變成一場鬧劇。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這場鬧劇發生在婚宴上，當天新娘按傳統將手中的捧花拋向單身的女性朋友，沒想到現場頓時陷入激烈爭奪戰。目擊者形容，現場的打鬥氣氛有如摔角比賽，影片上傳網路後，也有不少網友開玩笑說：「這些女人可以去奧運比摔角了。」
花瓣四散、扯破禮服，就連精心梳理的髮型也亂成一團。這場捧花大亂鬥發生在9月9日，新娘將花束拋向身後的那一瞬間，就像敲響了格鬥鈴聲，現場幾名單身女性立刻使出渾身解數搶捧花。一名女子抓住捧花後，另外兩名賓客也立刻上前搶奪，三人因此扭打在地，形成一場拉鋸戰。
接捧花是在1800年代左右英國就有的傳統，捧花象徵婚姻的「接力棒」，拿到捧花的幸運女孩通常就會是下個步入禮堂的人。為了避免類似的混亂場面，現在也有新娘會把捧花直接送給某個單身的好友或家人。
雖然現場的DJ和親友都趕緊上前勸架，但這群「摔角手」還是不肯罷休。有網友戲謔地說，「如果我是婚禮上的男人，我一定會默默離開」，另一名網友則表示，正因為大家都搶到倒地了，才會更不肯放手，因為這「已經是原則問題」。
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