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影／渴望生小孩 她買7隻人形娃娃按時餵飯、喝奶、換衣服

聯合新聞網／ 綜合報導
康寧漢為了想當媽媽，買了7隻娃娃陪伴自己。示意圖，圖片來源／ingimage
康寧漢為了想當媽媽，買了7隻娃娃陪伴自己。示意圖，圖片來源／ingimage

美國一名女子很想當媽媽，不過由於自己一直沒有生育，她決定乾脆買進人形娃娃，開始「養育」這些娃娃。她不但會餵娃娃吃飯、喝奶，還常給它們換衣服，帶它們「出去玩」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，29歲的康寧漢（Kelly Cunningham）是在2年前生日時開始「當媽媽」的。那年生日，她買了一個「重生娃娃」（Reborn Doll）當作自己的生日禮物，從此就開始對娃娃產生母愛。「重生娃娃」是一種外觀非常逼真的娃娃，常被用來當作治療工具，給不孕症患者、失去孩子或阿茲海默症患者提供情感慰藉。

康寧漢說自己到現在都還不知道怎麼回事，但當時她馬上就對「珍妮佛（Jennifer，娃娃的名字）」產生了強烈的依戀感，那天以後她開始給珍妮佛買衣服，甚至還在自己的床旁邊，幫娃娃準備了一張小床。這兩年她的「兒女」持續增加，現在已經有7個娃娃。

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康寧漢自己沒有母乳，所以她會準備假配方奶粉「餵寶寶」，在帶這些娃娃出門的時候，她也會替它們準備點心、穿上漂亮的衣服。

康寧漢說，自己的行為在重生娃娃社群引發不少爭議，因為該社群認為不該像對待真正的寶寶一樣對待娃娃，更別提要餵奶。當她帶娃娃出門時，也常會有人給予異樣眼光和批評，不過現在她經營自己的社群媒體，分享自己和娃娃的生活，這讓她找回了自信。不再在乎別人的想法。

不孕症 娃娃 生育 阿茲海默症

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