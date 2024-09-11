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巴西女健身網紅秀火辣健美照 自曝為維持身材每月吃250顆蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
瓦努莎說自己每個月吃掉250顆蛋。示意圖，圖片來源／ingimage
瓦努莎說自己每個月吃掉250顆蛋。示意圖，圖片來源／ingimage

巴西一名健身網紅靠著超自律的飲食和規律運動養成傲人體態，近期她在社群媒體上分享自己的飲食菜單，宣稱自己每個月要吃掉250顆蛋和15公斤地瓜，引發網友熱議。

據《鏡報》（Mirror）報導， 32歲的瓦努莎（Vanusa Freitas）是一名健身網紅，她常常在社群媒體上分享自己的飲食和運動菜單，吸引超過11.6萬名粉絲追蹤學習。近期她在社群媒體上分享自己的飲食習慣，坦承自己一天吃超過六餐，每餐都要吃雞蛋和地瓜，所以去超市購物時常成為眾人焦點。

在瓦努莎的飲食計畫中，雞蛋是最主要的蛋白質來源，因為每顆雞蛋約有6克蛋白質，對肌肉增長及修復來說十分重要。除了雞蛋，她還會吃地瓜，因為地瓜富含纖維、低脂且升糖指數低，有助消化又能延長飽足感。

瓦努莎說，自己從來不倚賴任何營養品，全靠天然食物維持健身成效，因為想要完美的身材祕訣就在飲食，她不但有請專業的營養師，自己也很嚴格遵循飲食計畫。為了遵守飲食規定，瓦努莎就連跟男友出門約會也會自帶餐盒，讓男友相當無奈。

除了飲食，她每天都會上健身房，做長達八小時的高強度訓練。不論是舉重、跑步、跳舞、騎自行車或做家務，都是她燃燒卡路里的方式。雖然這種生活方式看似非常極端，瓦努莎強調要找到「平衡」才是關鍵。她和粉絲分享，只要養成習慣，讓身體穩定，就能不做太多犧牲也保持良好體態。

健身 巴西 網紅

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