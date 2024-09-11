印度庸醫邊看YouTube影片、邊學動膽結石手術 15歲少年慘喪命

印度一名少年因為不斷嘔吐到醫院看診，醫師認為是膽結石決定替少年動手術，不過醫師動手術的決定不但沒有經過家人同意，他甚至是一邊動刀、一邊看YouTube影片學。少年後來不治身亡，這名醫師竟還將遺體直接丟在醫院樓梯上「落跑」，家屬氣得對他提出告訴。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在印度比哈爾邦（Bihar‎），15歲少年克里希 （Krishna Kumar）因為不斷嘔吐和胃痛到薩蘭（Saran）縣的甘帕蒂醫院 （Ganpati Hospital）就醫。本來克里希服用藥物後，症狀已經緩解，但幫他治療的醫師普里（Ajit Kumar Puri）卻說克里希是膽結石，堅持一定要開刀治療。

克里希的家屬表示，普里完全沒有徵詢他們的同意，就將克里希的爸爸支開，私自進行手術。他們也控訴普里在手術過程中邊動刀邊看YouTube影片學，顯然不具有足夠的專業知識。

手術後克里希醒來表示身體很痛，家屬詢問普里，普里還不耐煩地反問：「你們是醫生嗎？」，沒想到不久後克里希的狀況就開始惡化。

雖然醫療團隊趕緊進行搶救，普里也立刻將他轉院到另一間帕特納醫院（Patna Hospital），但克里希還是不幸喪命。更令人驚訝的是，普里發現克里希過世，竟然直接把他的遺體丟在醫院的階梯上，自己逃跑。

家屬目前已對普里提出告訴，認為他不具手術資格，才會導致悲劇發生。目前，警方正等待進一步驗屍結果出爐，也已經派員追捕這名「落跑醫師」。

假冒醫師行醫在印度十分常見，之前孟買就傳出有名男子冒用妻子的醫學學位行醫，還有假醫師成功進入16家私人醫院工作。